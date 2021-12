El conocido profesor de tenis Ariel Gallero fue imputado por “los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por la condición de encargado de la educación en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal reiterado y calificado por la condición de encargado de la educación, todo en concurso real”. El hombre que hasta hace días era director de la escuela de tenis del club Atenas, fue denunciado por Estefanía Lisa quien fue víctima de abusos cuando ella tenía 14 años.

Todo se remonta a 2006 cuando la joven estuvo a punto de dejar el tenis por problemas económicos y familiares. En esa situación Gallero, que por ese entonces tenía 28 años, se ofreció a darle clases gratis.

“Lo primero que hizo fue cambiar los horarios y hacerme concurrir a entrenar en horarios nocturnos. Yo tenía 13 años, él tenía 28 y como terminábamos tarde de entrenar se ofreció a llevarme a mi casa. Mientras tanto eran constantes las alusiones que hacía todo el tiempo sobre mi cuerpo. Todos comentario de índole sexual, sobre mi cola, mis lolas, permanentemente. A mi me incomodaba pero algo estaba acostumbrada porque en el colegio también me solía pasar. También decía que yo no parecía de 13, que tenía el aspecto de una mujer”, comentó Estefi a Otro Punto.

Pero eso no fue todo, el horror vendría un tiempo después. “En octubre de ese año cumplí 14 y el día de mi cumpleaños me quiso llevar a mi casa pero se desvió. Paró en la rotonda, apagó el auto y se me vino encima. Me besó. En ese momento yo sentí asco, que eso estaba mal pero no pude decir nada”.

Los hechos se siguieron agravando, hasta que el fin de semana siguiente el sujeto la llevó escondida al hotel alojamiento, el Moon. “Me dijo que mejor íbamos a algún lugar donde pudiéramos estar tranquilos, me hizo agachar en el asiento de adelante, yo no era consiente de lo que estaba pasando pero cuando entramos en la habitación me asusté al ver la cama. Me besó otra vez e intentó desvestirme por la fuerza. Cuando me opuse me empezó a decir lo que repitió durante años: “soy la única posibilidad que tenés para que juegues al tenis”.

A medida que avanzaba el tiempo, según relató Estefanía al mismo medio, Gallero fue aumentando los hechos de violencia psicológica y sexual en su contra. La amenazaba diciendo que “iba a prender fuego la casa” con toda la familia de ella en caso de que contara algo. Y hasta en un episodio llegó a sacar un arma de la guantera del auto “la tenía envuelta en un diario, y las balas las guardaba en la puerta del conductor. Me dijo que me iba a matar si hablaba”.

El horror continuó: “Después de eso inventó un viaje a Córdoba para un supuesto torneo. Yo sabía que no era cierto pero me obligó a mentirle a mis padres, siempre bajo amenaza. Me llevó a un hotel, me indicó que tenía que decir que mi nombre era Paula Gallero, los empleados del hotel no dijeron nada ni me pidieron el DNI. Después me compró ropa y fue en ese lugar donde tuve mi primera relación sexual”.

“A partir de ese día el abuso fue diario, de lunes a lunes. En el club, donde yo pasaba muchas horas, usaba todo el tiempo un lenguaje sexual referido a mi, lo hacía delante de otra gente, me insultaba, me humillaba. Y seguía con las amenazas”, relató Estefanía.

Y profundizó: “Me puso en contra de toda mi familia, de mis amigas, de mis compañeros, me aisló por completo. Se despertó en mi una gran rebeldía, comencé a tener infecciones urinarias recurrentes y me lesionaba todo el tiempo tanto el codo como el hombro derechos. Eran la excusa para no ir a entrenar. Así y todo me obligaba a ir a Atenas para que entrenara con ¡el brazo izquierdo!”.

Los abusos continuaron durante dos años hasta que ella cumplió 16 años. “Fue terrible, para mi él era un viejo, me daba asco, es muy egocéntrico, cree que es el mejor en todo, me destruyó mi autoestima como deportista que aún no la puedo recuperar, nunca más gané un torneo, nunca más. Si yo no hacía algo que él si quería, tomaba represalias. Lo hizo desde el principio. Me castigaba, me insultaba muchísimo. Era algo habitual en ese ambiente. Yo aguantaba porque no quería dejar de jugar al tenis”.

Estefanía se cambió de colegio, el acoso continuaba y hasta la iba a buscar a la salida de la escuela. Al tiempo la joven inició una relación con un jugador de fútbol de Atenas, pero el asedio se mantuvo: “Ahí me seguía, me acosaba todo el tiempo, me llamaba”.

Estefanía no fue la única víctima de Ariel Gallero

En un momento Estefanía quiso contarle todo a su familia, pero no pudo y les dijo que “era su novio”. Pero Gallero ya tenía otra víctima: “empezó a tener relaciones con otra chica que jugaba al tenis en el club, también menor de edad, y le hizo lo mismo, la primera vez fue en un cumpleaños de ella. Ahí se produjo una situación confusa donde la chica me increpó, me quiso pegar y por eso fui y hablé con mis papás. Ahí fui a la comisaría Banda Norte y lo quise denunciar. ¿Qué me dijo el policía que me atendió? Te juro, textual: ¿Te hizo algo? Ya te amenazó, si lo denuncias él viene y te pega un tiro. Me vas a hacer perder el tiempo para que de acá a dos meses vuelvas con él”.

Los años pasaban y mientras Gallero abusaba de “otra chica que tenía 15 años”, en 2010 Estefanía decidió hablar con sus padres. “Yo le rogué a mi mamá que no lo denunciara porque quería seguir jugando al tenis pero después no pude más y lo abandoné, fue exactamente el 5 de septiembre de 2010. En marzo del 2019 intenté regresar pero el primer día que estuve en una cancha, cuando mi raqueta golpeó la primera pelota, tuve un ataque de pánico espantoso y comencé a llorar desconsolada”.

Estefanía Lisa y las quejas por el encubrimiento a Gallero en Atenas

“Cuando dejé de ir a Atenas, de inmediato comenzó a llamarme insistentemente, a mandarme mensajes con amenazas, me decía que me amaba y después me decía que me iba a matar. En febrero de 2011 los padres de la otra chica a la que él abusaba se enteraron de lo que pasaba. Ahí él se fue un tiempo a Arroyito. Pero volvió a Río Cuarto y volvió a Atenas”.

Al ser consultada si nadie del club sabía nada, Estefanía remarcó que “todos lo sospechaban pero nadie decía nada. En realidad decían: “Todos sabemos que el Ariel es un pajero”.

En una entrevista con Infobae, Estefanía profundizó sobre esto: “El Rata Tosco, que era el presidente de ese momento, y Nancy Pérez Rama eran dos ‘lame bolas’ de Gallero. No sé la razón, pero tengo indicios de que eso sucedía.

Increíblemente Gallero la volvió a contactar por Facebook unos tres años atrás. Estefanía es kinesióloga y el hombre le escribió un mensaje privado. “Fue pasada la medianoche de un sábado en Semana Santa, cuando me escribió: ‘Hola Stefi, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Quería saber si tenés un turno para mí, porque ando mal del codo’. Muy raro”, contó.

La denuncia que presentó Estefanía Lisa contra Ariel Gallero

El 12 de diciembre de 2019, Estefanía Lisa presentó una denuncia penal contra Gallero en la Unidad Judicial N°1, pero unos días antes lo había hecho ante la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, de Río Cuarto. Le tomó cinco horas asentar la denuncia y otras tres para realizar la ampliación y la presentación en fiscalía. “Lo denuncié cuando me sentí realmente preparada para hacerlo, porque antes tenía pánico. Temía que cumpliera alguna de las amenazas, tenía arma de fuego, era mi palabra contra la de él. Todo se me volvía en contra y pensaba: callate, ya pasó, no lo denuncies”, relató la joven.

Finalmente, el 30 de septiembre de este año, Ariel Gallero fue imputado bajo los cargos por los que fuera denunciado. El 2 de noviembre se le puso en conocimiento a la parte denunciante y días después establecieron una medida cautelar de proximidad a Gallero por un año y le otorgaron un botón antipánico a Estefanía.

Estefanía Lisa publicó en sus redes sociales un mensaje para advertir por la situación de Gallero. Infobae

El jueves 2 de diciembre llegó al club Atenas el certificado que cambiaba el status de Gallero en la causa a imputado. Recién después de esto y de que Estefanía realizara declaraciones públicas los dirigentes del club decidieron desvincular al director de tenis. “El presidente de Atenas me llamó y me dijo que él no tenía ni idea de los hechos que yo había relatado, cuando en el club se conocían muchas cosas, así que no me puede venir a decir que no estaba al tanto”, enfatizó Stefi.

Gallero se presentó a declaración indagatoria el 2 de noviembre, éste concurrió pero se abstuvo de declarar. Este lunes 6 le realizaron la pericia psiquiátrica y el próximo 3 de febrero tendrá que someterse a la pericia psicológica.

A la hora de definir a Gallero, Estefanía dijo: “Es la peor basura que pude conocer en mi vida, es un monstruo, me hizo el daño más grande que pude haber sufrido en mi vida, él es el responsable”.