Este fin de semana se volvió viral en las redes sociales un insólito blooper del gobernador del Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich. Mientras caminaba por una feria y saludaba a los vecinos, confundió un maniquí con una persona y lo besó en la frente. El episodio quedó registrado por un celular y rápido circuló por internet.

El hecho ocurrió en las últimas horas en el Encuentro Internacional de Escultores 2022, en la localidad de Castelli, Chaco. El video fue publicado en Twitter por la cuenta @ToroCabron_ y fue tanta la repercución que el nombre del mandatario provincial se convirtió en trendign topic.

Jorge Capitanich le dio un beso en la cabeza a un maniquí: pensó que era una persona (Captura de video)

“Capitanich la venía populeando como un campeón y besó la cabeza de un maniquí creyendo que era una persona real”, fue el comentario del usuario encargado de publicar el episodio.

El video dura unos pocos segundos, pero se lo puede ver al ejecutivo local saludando a la gente del lugar, hasta que en un momento le da la mano a un comerciante y luego con su barbijo puesto besa una cabeza de maniquí que se encontraba bajo de él sin notar que se trata de un muñeco con un gorro negro puesto.

El video muestra hasta cuando intenta continuar con su camino, la cabeza queda enganchada en su brazo y casi cae al piso, pero el gobernador logra sujetarla en su lugar y se la queda mirando perplejo.

La reacción de los usuarios al blooper de Capitanich

Como no pueden faltar en ocasiones como estas los usuarios dejaron volar su creatividad para compartir toda cantidad de memes sobre el error de Capitanich con un maniquí. También dejaron varios comentarios elocuentes como: “Y es por este tipo de cosas que me agarran tentaciones de risa y amo esta red”, “Recién pude escribir, no paro de reírme!!!” y “Mmm gracioso... pero No gracioso de risa... Gracioso de RARO”.

Los mejores memes por el blooper de Jorge Capitanich Foto: captura Twitter

