René Cimbaro, en Twitch y redes conocido como “Lega.1999” o bien solo “Lega”, es un streamer chaqueño que realiza directos de videojuegos y realiza publicaciones con su ñandú mascota, Morty. El joven comentó que conoce a Morty desde hace 7 meses, quien es su compañero de streams desde entonces.

Lega relató cómo conoció al ñandú que cambió su vida. “Mi viejo trabaja en el interior, y el año pasado hubo muchos incendios en la provincia de Chaco. El dueño de un campo tuvo un incendio, y él tenía los ñandú. Como se le acortó el terreno en el campo y no quería dejar a todos los animales desamparados, se los dio a mi viejo, y él me trajo a Morty, ya que nosotros también vivimos en un campo”.

Sobre la alimentación del animal, el streamer chaqueño aseguró que “Morty come literalmente de todo”, y que “lo que más le gusta es el alimento para perro, pero come cualquier comida, sea bichos o fideos no tiene drama” A esto, añadió: “el veterinario me dijo que no había problema con esto y me dio también semillas de girasol para alimentarlo”.

Si bien el joven reiteró en pasadas ocasiones que es la tenencia del ñandú es legal, afirmó que “si en algún momento viene Fauna y me dicen que no lo puedo tener a Morty, no voy a resistirme y se los voy a tener que dar”. Luego de esto, dijo que “lastimosamente, creo que si eso pasa se va a morir de tristeza, porque se volvió muy apegado a mí”.

Respecto a su carrera de streaming en Twitch, el joven mencionó que empezó cuando conoció al ñandú. “Unos amigos me pidieron que les muestre el ñandú, y publiqué una foto en un grupo de videojuegos. La foto explotó en las redes y me pidieron que haga streams con mi ñandú”.

También habló sobre el contenido que sube a la plataforma. “Por lo general streameo CS:GO (Counter Strike: Global Offensive), Valorant, y a partir de ahí depende de qué juego nuevo se estrena. También a veces hablo nomás con la audiencia, lo cual se llama ‘Just chatting’”, señaló Lega.

Cuando se le preguntó por planes a futuro, el streamer no detalló mucho. “A largo plazo tengo pensado crecer en Twitch, si se me da la oportunidad. Me expandí ya un poco por TikTok y por Instagram también”, dijo. Entretanto, aseguró que no tiene pensadas otras plataformas para expandirse de momento.

En cuanto a sus estudios previos a dedicarse al entretenimiento virtual, Lega subrayó: “Estudié abogacía un año, pero lo dejé y luego hice un curso de reparación y mantenimiento de PC, del cual egresé”. Es con los conocimientos obtenidos en ese curso que ahora trabaja en un hospital con una beca.

Streaming en Chaco

A su vez Lega se refirió al grupo al que pertenece, ChacoArmy. “Es el grupo de los pequeños streamers chaqueños”. En el grupo de Instagram comparten anécdotas y material audiovisual. Opinó al respecto que “es un muy buen grupo con mucha gente buena, gente que se copa en los streams. También entran al stream y saludan al ñandú. Se siente como si fueran parte de la familia”.

El joven de 22 años también expresó sus deseos: “Quiero que se haga más viral lo que es Chaco en su totalidad, porque no se los toman en serio a veces a los streamers chaqueños”. “No se los toman en cuenta, y mucha gente piensa que es joda, pero me gustaría darle una buena imagen al streaming en Chaco, ya que es un lindo lugar donde uno puede pasar buenos momentos”, finalizó Lega.1999.