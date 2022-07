El primer varón trans del país embarazado de mellizos es de Chubut. Se trata de Ian Alejandro Rubey (31), quien está transitando la semana 33 de gestación, y espera con ansias amamantar a sus bebés debido a que en su transformación no se extirpó las mamas. Le dieron licencia por maternidad, pero asegura que el término debería ser otro: “Yo voy a ser papá: un papá gestante”.

En un diálogo con ADNSUR contó que conoció a su novia Patricia, mientras estaba transitando el embarazo. Los mellizos llegarían en agosto, y se estima que el parto se realice por cesárea. “No lo sabré hasta último momento”, dijo. Luego agregó con felicidad: “En la semana en la que estoy, todavía me muevo, la estoy pasando re bien”.

Ian Rubey, y su deseo de ser padre gestante. Foto: ADNSUR

En cuanto al embarazo, aseguró que “lo he llevado muy bien. Estoy muy contento porque me vienen tratando muy bien les mellis”. Los nombres de los bebés serán Manuel Amaranto y Yanal Almendra. Los orígenes de Ian remontan en Buenos Aires, lugar donde nació. Luego se mudó a Puerto Madryn a los 18 años y es uno de los creadores del Espacio Trans de la ciudad. Para él, uno de los nombres de los mellizos, “Manuel” tiene un significado muy valioso y profundo.

Ian Rubey pasó parte de su infancia en el hospital de rehabilitación de Buenos Aires “Manuel Roca”, allí trabajaba su madre, que lo crió sola. Para el joven, ese nombre debía seguir de alguna forma en sus vidas. “Allí es donde también crecí, entonces es un nombre que representa todas cosas buenas para mí”.

Hasta el momento no se conocen casos de varones trans que hayan gestado “mellizos” en el país. Sí, hay un caso de un padre gestante en la ciudad de Victoria, Entre Ríos hace varios años, también hay uno más reciente que es de un cantante.

El deseo de ser padre gestante de Ian Rubey

El joven, luego de un tiempo de pensarlo, su deseo de ser padre gestante fue creciendo. Además, comprobó que lo podía ser realidad, tras ver otros casos similares en el mundo. Desafió los preconceptos de ciertos ámbitos de la medicina y la salud. El proceso fue dejar la hormonización de testosterona para recuperar el ciclo biológico y realizó una inseminación de baja complejidad para poder cumplir su deseo.

“Después de expresar mi identidad de género y vivir como un varón, empecé a pensar la posibilidad de tener hijos a través de la gestación”, afirmó Ian a El Chubut, luego de haber tomado contacto con casos de España y Puerto Rico.

Ian Rubey: "El embarazo lo he llevado muy bien. Estoy muy contento porque me vienen tratando muy bien les mellis". Foto: Canal 12 Web

Con paciencia debió soportar ciertas pericias con el sistema de Salud para poder traer al mundo a los mellizos. Le pedían el DNI de la pareja, hasta dudaban que estuviera embarazado. Tuvieron que deconstruir el sistema binario vigente en los registros de las computadoras, hombre/mujer.

Asegura que vivió momentos incómodos cuando fue a hacer una ecografía transvaginal y los médicos no podían entenderlo. Sin embargo, contó que pudo encontrarse con varios profesionales de la Salud que se pusieron en su lugar y mostraron su lado más humano.

Otro de los problemas que se le sumó fue la obra social a la hora de buscar quedar embarazado. El mismo no admitía a personas que no estuvieran en pareja y que no tuvieran problemas de fertilidad para acceder a ciertos tratamientos.