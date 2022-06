Julieta (27) fue atacada el 23 de abril, en un violento hecho que la dejó internada en el Instituto del Quemado durante un mes y diez días. La mujer sufrió un intento de transfemicidio que la dejó con lesiones irrecuperables. Este jueves, recordó detalles del ataque.

La joven tiene 27 años y ejerce el trabajo sexual. En comunicación con El Doce.tv recordó que esa noche estaba en el centro cuando un hombre se acercó y comenzaron a dialogar. “Me cayó bien, habíamos estado hablando bastante”, recuerda.

El relato del horror

Tras la charla, se tomaron el colectivo y fueron hacia un barrio que no pudo precisar. El hombre la guió a un terreno baldío donde había una pieza con un colchón. Al entrar, se desató el horror para Julieta: “Me amenazó diciendo que si no hacía lo que él quería, me iba a prender fuego”.

Al escuchar la frase, la joven intentó irse pero el hombre se lo impidió. Cuando se puso de pie, la prendió fuego y se dio a la fuga. “Intentó violarme, me resistí y me roció con alcohol”, declaró.

Con su cuerpo en llamas, Julieta fue asistida por dos vecinos que la ayudaron. Aseguró que le tiraron agua y la pusieron a salvo. Posteriormente, llamaron a la Policía y fue trasladada al Instituto del Quemado.

Una larga recuperación

La gravedad de las lesiones en su cuerpo le significaron quedar internada durante un mes y diez días. Actualmente, tiene heridas en el cuello, en la zona del pecho, el abdomen y en una pierna. Incluso, los médicos debieron reconstruir la piel en las partes afectadas con injertos.

Julieta se recupera en la casa de su mamá, y aprovechó el contacto para denunciar que algunas personas lanzaron campañas solidarias falsas en su nombre, por lo que advirtió que no participen en ellas.

La investigación

Por el momento, no hay novedades del responsable de este ataque transfóbico. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual de Segundo Turno.

El Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba informó a ElDoce.tv que “desde el inicio del caso” están trabajando para el resguardo de su integridad, tal como lo indica el protocolo. También detallaron que un equipo de violencia extrema está actuando y recibe asistencia económica.

