Si bien la conmemoración del Día Internacional de la Mujer tuvo lugar el ocho de marzo y se produjeron distintas manifestaciones, debates y recordatorios de la fecha, la ocasión también despertó comentarios repudiables y en Chubut, no fue la excepción.

“Volvé Hitler, hacela mucho más”, escribió el nueve de marzo pasado, un hombre que se identificó como efectivo de la Policía de la provincia.

Y continuó: “Perdón gente... Pero a mi me enseñaron que la mujer es mujer y el hombre es hombre.. Que dios es grande y no hay que ir contra la naturaleza... Y no tengo la culpa que la falopa le queme la cabeza a mucho y se crean dioses hipis de mierda... Perdón de nuevo... Por parásitos como ustedes sin neuronas estamos así..”.

Un hombre de la Policía de Chubut reivindicó a Hitler con polémicos comentarios. Foto: Diario Jornada

Según indicó “Diario Jornada” en la foto de su perfil se lo ve a caballo y vistiendo el uniforme de la policía.

Finalmente, el hombre concluyó: “Manga de choripaneros y me da bronca que inculquen a los chicos sus miserables vidas... dejen vivir lacras inservibles su rasa no tiene que reproducir...”.