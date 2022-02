La jueza Mariel Suárez, luego de protagonizar un escándalo tras ser grabada “besando” al preso “Mai” Bustos, se abrió paso un nuevo revuelo cuando dejó en libertad a un hombre acusado de choca a su exnovia y la actual pareja de ella. Frente a esto, se analizó su dictamen y revocaron el fallo.

A pesar de las imágenes donde se ve a Franco Ariel Almonacid arriba de un camión atacando a la pareja, la magistrada decidió que el joven de 26 años quede imputado en libertad. No obstante, el lunes 14 de febrero por la mañana se llevó una audiencia de revisión por solicitud de la fiscalía.

Guillermo Iglesias, el abogado del acusado, en diálogo con ADNSUR detalló que Mariel Suárez admitió que hubo tentativa de homicidio. Sin embargo, consideró que es delito de daño lo que sucedió, ya que, si hubiese querido asesinar a alguien, el atacante habría seguido chocando a las víctimas y los hubiera matado.

La fiscal María Laura Blanco solicitó que se revoque la decisión de la magistrada comodorense y, en su lugar, se dicte la prisión preventiva del imputado por el término de tres meses.

El defensor de Almonacid insistió con la decisión de Suárez para que su defendido permanezca en libertad, pero con prohibiciones: no puede acercarse a su exnovia ni salir del país.

Los jueces de revisión, Cosmaro y Arcuri resolvieron por unanimidad revolcar la decisión de la magistrada Suárez y dictaron la prisión preventiva para el imputado, la misma sería por un mes, no por tres como había propuesto la doctora Blanco.

Recusación de los jueces Cosmaro y Arcuri por revocar el fallo de Mariel Suárez

Guillermo Iglesias en un primer momento había planteado la recusación de Cosmaro y Arcuri, es decir, sostuvo que la imparcialidad de los magistrados estaba en duda y solicitó que se los aparte del juicio. Esta arbitrariedad se debe al accionar de la jueza hace un mes con un condenado a cadena perpetua.

Frente al escándalo de Mariel Suárez y el homicida “Mai” Bustos tras ser filmados mientras se “besaban”, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut comenzó una investigación hacia ella y los colegas de la jueza firmaron una petición para no trabajar con la mujer hasta que su situación procesal sea definida.

La jueza Mariel Suárez fue grabada en una cárcel besándose con el preso Cristian “Mai” Bustos. Foto: Todo Noticias

Acto seguido, el tribunal de revisión integrado por Cosmaro y Arcuri resolvieron por unanimidad no compartir los argumentos del defensor Iglesias, ya que estos no son causales de recusación, es decir, no justifica su planteo y no habría ninguna razón para que el tribunal se aparte.

La fiscal María Laura Blanco y el abogado de Almonacid debatieron frente a los jueces Alejandro Soñis y Miguel Caviglia, quienes finalmente resolvieron rechazar la recusación del defensor.