La jueza penal comodorense, Mariel Suárez, protagonizó un escándalo cuando una cámara de seguridad logró captar el momento en que “se besaba” con el preso Cristian Omar “Mai” Bustos. Frente a esto, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut comenzó una investigación contra la magistrada y el resto de sus colegas rechazan trabajar con ella de momento.

A pesar de haber negado todo tipo de relación sentimental con el hombre, tuvo un segundo encuentro con el mismo. Otro detalle que agrava su situación es el hecho de que, al momento de condenar a Bustos, acusado de asesinar a un niño y a un policía, ella solicitó una pena menor.

A principios de enero las imágenes de ellos dos besándose en una cárcel se viralizaron y llegaron tanto a medios nacionales como internacionales. La situación derivó en un sumario administrativo para la mujer y el repudio del resto de los jueces por su accionar.

Un grupo de magistrados que integra el Colegio de Jueces penales de Comodoro Rivadavia recientemente presentó una nota a Marcela Freile, directora de la Oficina Judicial de la ciudad, en la cual expresan su desacuerdo en integrar un tribunal con la colega Suárez hasta que su situación procesal sea definida.

Según informó ADNSUR, los jueces detallaron: “Hoy se encuentran en juego otras cuestiones que podrían impactar igualmente sobre la ya bastardeada imagen que tiene la sociedad sobre la justicia en general, y sobre nuestro fuero en particular. Estimamos que, hasta tanto no sea resuelta la situación de la Dra. Suárez, no será posible integrar Tribunales con aquella sin comprometer los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial”.

Esta no sería la primera vez que la mujer tiene diferencias con el resto del Tribunal. Años atrás fue acusada de no cumplir con los plazos procesales del Tribunal Superior de Justicia y liberó a un culpable por abuso sexual de una menor. Todo esto llevó a que en 2013 la destituyeran, pero frente a un amparo que presentó, en 2015 retomó sus actividades jurídicas.

Se grabó a la jueza Mariel Suárez besándose con el preso Cristian “Mai” Bustos. Foto: Todo Noticias

De esta forma, frente al sumario administrativo y las dos denuncias ante el Consejo de la Magistratura que tiene Suárez, los magistrados concluyeron en que “no integrarán ningún tribunal con la nombrada hasta tanto su situación procesal sea definida”.