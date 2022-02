Un nuevo escándalo envolvió a la jueza comodorense Mariel Suarez, conocida luego de ser grabada a “los besos” con el preso “Mai” Bustos, condenado a cadena perpetua por homicidio. En este nuevo capitulo, la magistrada dejó en libertad a un hombre que tiró su camión sobre el auto donde viajaba su exnovia junto a su actual pareja.

Luego de que las imágenes sobre el violento ataque de Ariel Almonacid sobre su ex novia y su actual pareja se viralizaran, la jueza resolvió que el joven de 26 años quede imputado en libertad. Además estableció que no puede acercarse a la victima ni salir del país.

La juez del caso Mariel Suárez, estuvo en el ojo de la tormenta tras haber sido grabada "a los besos" con un condenado a cadena perpetua en una cárcel de Comodoro Rivadavia. Foto: Web

En diálogo con ADNSUR, Guillermo Iglesias el abogado de Ariel Almonacid, sostuvo que “la jueza admitió la calificación de la fiscal por tentativa de homicidio”. Sin embargo, consideró que “es delito de daño lo que sucedió, se chocó contra un auto, en las dos ocasiones. Si habría tenido intención, hubiera seguido”.

Cómo fue el ataque del acusado: chocó con un camión al auto donde viajaban su exnovia y su pareja

El pasado domingo 6 de febrero, alrededor de las cinco de la mañana una pareja viajaba en auto con sus amigos cuando fueron chocados intencionalmente por un camión. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Ignacio Pacheco, el dueño del vehículo contó: “Nosotros bajamos en Chile y Constituyente a comprar unos cigarros. Cuando se baja mi amigo, justo pasa un auto rojo que se ve que le estaba sirviendo de bandera, le estaba diciendo si éramos nosotros o no”, relató.

En ese momento el conductor del camión con contenedores impactó violentamente contra el vehículo dos veces. Quienes se encontraban en el auto sufrieron golpes aseguró Pacheco. Además, señaló que se había comprado ese auto recientemente ya que el anterior fue prendido fuego por la ex pareja de su novia, identificado como Ariel Almonacid, aunque la investigación no prosperó por falta de pruebas.

“Creo que si chocaba una tercera vez ya me rompía la cabeza porque uno de las bateas estaba que se caía. Ya era un golpe más y no la terminaba de contar”, manifestó Ignacio y recordó que días antes del ataque hubo una discusión con el agresor que no pasó a mayores.

Sin embargo, Pacheco aseguró ya habían denunciado varias veces al ex de su novia. “Yo ya venía diciendo que esto no iba a terminar bien. Ya hay numerosas denuncias de mi pareja en la comisaría de la mujer y mías. Ya van cuatro denuncias”, finalizó.