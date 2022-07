Después de las vacaciones de invierno, el próximo lunes los chicos retoman las clases en las escuelas de Comodoro, por lo que las autoridades aseguraron que están trabajando en cinco establecimientos educativos, dándole prioridad a los que tienen dificultades con la calefacción.

Desde Obras Públicas informaron que están trabajando para terminar los trabajos en las escuelas, y así, los chicos puedan regresar a las aulas con normalidad. En el lapso de este tiempo de labor, hubo demoras por la falta de repuestos en el mercado.

En diálogo con ADNSUR, Daniel Boudargham, director de Obras Públicas de Chubut, contó que la mayoría de las escuelas tienen problemas de calefacción y no se consiguen repuestos porque los proveedores “no quieren vender por la inestabilidad del dólar”.

El Gobernador de Chubut pidió que las escuelas estén al "cien por ciento" antes de que terminen las vacaciones de invierno. Foto: Archivos

A su vez, el desequilibrio de la moneda hizo que los insumos por parte de los proveedores de Buenos Aires y Trelew tengan un valor mucho más elevado. “No puede ser que una placa valía 16 mil pesos hace un mes atrás y hoy 70 mil pesos”, se quejó el hombre.

Por los problemas económicos, desde Obras Públicas decidieron cambiar la caldera directamente en la escuela 514. “Está funcionando, pero decidimos cambiarla debido a que no tenemos entrega de los repuestos”, explicó.

Boudargham afirmó que los insumos ya no se encuentran en el mercado. “Las placas son difíciles de conseguirlas, y no es por lo económico, porque es un valor bajo a lo que vale una caldera que está en alrededor de 2 millones de pesos y una placa en alrededor de 40 a 70 mil pesos, pero en el mercado no están”, dijo.

Por último, el director de Obras Públicas reveló que el Gobernador le pidió tener los edificios de las escuelas al 100 por ciento. “Estamos trabajando para eso y no deberíamos tener dificultades”, ya que “los arreglos van a estar antes del inicio de clases, porque hablé con los proveedores para que entreguen”, concluyó.