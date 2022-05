Las bajas temperaturas que se registran en amplias zonas de nuestro país se vuelven mucho más complejas de soportar si no se cuenta con los servicios básicos para poder enfrentar al frío correctamente. En este sentido, una escuela de la ciudad bonaerense de Quilmes no cuenta con gas y debió suspender las clases.

La fachada de la escuela Normal 1 Bernardino Rivadavia, donde no está funcionando el suministro de gas. Foto: Google Street View

Se trata de la escuela Normal 1 Bernardino Rivadavia que desde hace cuatro años no cuenta con gas y, por lo tanto, sus alumnos no pueden calefaccionarse.

Más de un mes esperando por un gasista

La situación se vuelve más difícil de entender cuando se contempla que desde hace más de cuatro semanas los padres de los alumnos que asisten a esa institución, aguardan por la llegada de un profesional que solucione la falta de gas.

“Hace un mes que estamos esperando a un gasista matriculado que revise la obra”, manifiesta José Carvallo, padre de tres niños de 7, 10 y 11 años que van a esa escuela.

Y luego agregó en diálogo con TN: “La obra del gas natural ya está terminada, solo falta que vaya un gasista matriculado, la revise y levante la palanca. Los padres nos reunimos varias veces con la directora, pero la demora viene por el lado del Consejo Escolar”.

Cabe mencionar que la misma cuenta con alrededor de 500 alumnos. Y que por este problema, los estudiantes entran más tarde a la mañana (en vez de a las 8.00, ingresan 9.30) y en el turno tarde no habrá clases por varios días.

La aprobación de Metrogas

Un dato a tener muy presente es que la obra para que la escuela situada entre las calles Mitre y Sarmiento tenga gas natural, ya fue terminada durante la pandemia.

Pero tanto alumnos, padres y docentes aguardan por la llegada de un gasista matriculado que certifique que todo esté correcto y Metrogas así pueda aprobarlo y proveerles del servicio.

Así y todo, en marzo pasado, el Consejo Escolar comunicó que en el lapso de 30 días estarían enviando a un especialista a que revise la obra y dé el visto bueno para aprobarla: “Es increíble lo que está pasando. Hace más frío en el aula que en la calle. Además, los caños de gas no fueron tapados y pasan por el patio donde los chicos en el recreo se los llevan por delante y se caen”, comentó José.

Según lo manifestado por los padres, la obra ya está terminada, pero con cierta desprolijidad y los alumnos se tropiezan con los caños de gas en el patio. Foto: TN y La Gente

Pero la indignación se hace sentir, y no es para menos, teniendo en cuenta las bajas temperaturas: “Uno de mis hijos me contó que le dieron chocolatada fría porque las maestras no tenían donde calentarla”, dijo indignado el mencionado padre y agregó: ”Lamentablemente, viven esta situación desde hace varios años”.