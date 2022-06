La ola polar no da tregua y más en el sur argentino, pero esto no frenó a 70 alumnos de la Escuela 155 que a pesar del frío prometieron la bandera con 5° grados bajo cero en Comodoro Rivadavia. Claro está, que el frío no fue un impedimento, no faltaron gorros polares, bufandas y buzos durante el acto.“La idea fue hacerlo en un lugar emblemático de nuestra ciudad y nuestra historia”, afirmó la directora de la institución.

Tres cursos de 4° grado, más los niños que no pudieron prometer la bandera el año pasado debido a la pandemia, dijeron “Sí, prometo”. Los protagonistas estuvieron acompañados por sus familiares.

En un diálogo con ADNSUR, Guadalupe Leblick, directora de la Escuela N°155, explicó: “Todo esto comenzó en marzo cuando comenzamos a pensar sobre la promesa de la bandera”. De esta forma surge la idea de implementar el acto en el Cerro Chenque, “porque es un lugar emblemático de nuestra ciudad y nuestra historia”.

Por último, agregó: “creo que no fuimos los primeros osados en atrevernos a hacerlo y a enfrentar al frío. Los padres estuvieron de acuerdo y nos acompañaron, vinieron con ellos y están muy felices”.