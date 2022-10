Chris Martin agarró el celular de un comodorense y se grabó con el público de fondo en el primer show de Coldplay

Juan Manuel Palomino, un joven oriundo de Comodoro Rivadavia, fue a disfrutar del primer show de Coldplay, la banda británica que agotó todas sus localidades para las 10 fechas previstas en el estadio de River Plate, y sorpresivamente vivió un momento increíble con el cantante Chris Martin.

Palomino vive en Buenos Aires desde hace un tiempo, actualmente estudia y trabaja como fotógrafo. Su fanatismo por la música hizo que viviera muchas experiencias, pero sin lugar a dudas la de este martes va a quedar en su memoria para siempre.

El comodorense estuvo presente en el primer concierto de Coldplay por la gira “Music of The Spheres World Tour” junto a dos amigas. Los tres se pegaron a las vallas para poder estar lo más cerca de los artistas Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

El comodorense que fue sorprendido por Chris Martin en el primer show en River Plate. Foto: ADNSUR

De esta manera, los jóvenes pudieron disfrutar los grandes éxitos como “The Scientist”, “A Sky Full of Stars”, “Fix You”, “Yellow”, “In My place”, entre otras tantas canciones. Además, la producción del evento fue impresionante: fuegos artificiales, lluvia de papel picado, rayos laser, pantallas esféricas, pulseras y un carnaval lumínico del que se hizo participar activamente al público.

El momento en el que el comodorense tuvo de cerca a Chris Martin

Más allá de la alegría que hubo en todo momento por presenciar el espectáculo, el momento más importante de la noche para el fotógrafo fue cuando Chris Martin se acercó hasta el lugar en el que estaba él, agarró su celular y se filmó con todo el público de fondo.

Juan Manuel no podía creer que fue elegido entre los 85 mil fanáticos presentes y al final del video se puede notar la emoción del joven de un día que quedará guardado en su memoria para siempre.

En diálogo con ADNSUR, el estudiante reveló que no es la primera vez que va a un espectáculo de Coldplay, pero esta vez “quise disfrutar el recital sin teléfono, porque veía que la gente se ocupaba más de estar grabando que de estar disfrutando el show”, expresó.

Durante casi todo el concierto, el joven guardó el celular y se dedicó solamente a cantar y bailar. Pero “para un tema que me gusta muchísimo, que se llama ‘Humankind’ agarré el teléfono y quería grabar un poco para que me quede de recuerdo. Justo se acercó Chris, que ya me había estado mirando y me había saludado mientras cantaba, se agachó y me recibió el teléfono”, relató.

“La verdad que eran 85 mil personas, no me olvido más de esto”, dijo Palomino, todavía un poco shockeado por el inesperado gesto del cantante con él. “Tengo todo el estómago morado del apretón con la valla de la gente. Pero fue de las experiencias más lindas de mi vida”, concluyó.