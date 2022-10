Coldplay anunció nuevas entradas y con precios más económicos desde 2.800 pesos.

Coldplay confirmó su tan esperada llegada a la Argentina, una fecha que pasará a la historia del país al romper el récord de Roger Watters por la cantidad de shows realizados en River en una misma gira.

Una gran noticia, teniendo en cuenta que la banda británica tuvo que posponer los shows en Brasil por el estado de salud del cantante Chris Martin.

Coldplay pondrá a la venta nuevos tickets para sus shows.

Sin embargo, esa no es la única buena nueva que Coldplay le regaló a sus fanáticos argentinos. La banda también anunció que habrá más entradas a la venta debido a la ampliación del estadio y ajustes de producción de la banda.

Estas se podrán conseguir desde el próximo jueves 20 de octubre a las 10 am. Además, también saldrán a la venta unas entradas a precios “low cost” para que todos sus fans puedan asistir a su gira “Music of the Spheres”.

Cuánto cuestan las entradas de Coldplay en Argentina

Las entradas que saldrán a la venta el jueves tendrán el mismo valor que las entradas anteriores para ver a Coldplay. No son las económicas, estas tendrán otra fecha de venta. Los precios son:

Platea Alta Sívori: $5.500

Campo: $7.500

Platea Media Sívori: $8.000

Plateas Altas: $10.500

Platea: $11.500

Platea Preferida: $13.000

Campo delantero: $16.500

Precios de entradas para ver a Coldplay en Argentina. (Foto: allaccesc.com.ar)

Cuándo saldrán a la venta las entradas más baratas de Coldplay

Desde el viernes 21 de octubre se podrán adquirir en la página de All Access los denominados Infinity Tickets, un cupo limitado de entradas al precio promocional de 2.800 pesos (más cargos por servicio).

Coldplay en el Estadio Único de la Plata, en 2016. Foto: Prensa Coldplay.

Otro detalle importante es que los usuarios solo podrán comprar dos entradas de este pase para darle la oportunidad a otros fanáticos de la banda a acceder a ellas.

Cuándo serán los shows de Coldplay en Argentina

Coldplay estará en River durante 10 fechas casi seguidas. Estas comenzarán el próximo 25 de octubre y seguirá durante el 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre. All Access también confirmó que Zoe Gotusso será la artista nacional invitada durante los conciertos.