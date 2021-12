En colaboración con Policía de la Provincia, personal de Protección Vial y Comunitaria procedió a labrar acta y retener una moto marca Zanella ya que su conductor se encontraba circulando en la zona del Autódromo sin casco, Licencia de Conducir, ni seguro.

Por otra parte, el vehículo no cumplía con algunas condiciones estructurales ya que no tenía espejos y los frenos no se accionaban.

Por tal motivo, la motocicleta fue trasladada a los depósitos municipales