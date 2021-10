Este viernes, se realizó la licitación de 10 casas en el barrio Mora, en el sector del predio de “Mi Tierra Mi Casa”.

Se presentó una sola empresa: Mario Iglesias Construcciones, que propuso 54.987.003 pesos, casi 10 millones de pesos por arriba del presupuesto oficial, que fue de $ 44.461.23.

De aceptarse la propuesta, tendrán 8 meses para construirla.

“A través de la política de nuestro Gobernador, siguen llegando obras a Rafaela, como hacía mucho tiempo no venían”; expresó Marcelo Riberi al comenzar el acto.

“Tenemos algunas complicaciones con empresas de estas características porque perdieron el poder para realizar estas licitaciones. Por eso, estamos trabajando con José Kerz y con la Provincia para ver si podemos darle un impulso a estas empresas para que puedan presentarse a las distintas alternativas que estamos presentando”.

“Hoy el municipio está gestionando 315 lotes en una urbanización que se ubicará al norte de la ciudad. Y también recibimos la grata noticia que se van a construir 72 departamentos en otro barrio rafaelino”.

Cerró el acto el director provincial de Vivienda y Urbanismo, José Kerz, mencionando que “por más que la licitación sea por 10 viviendas, me parece que este tipo de noticias hay que vivenciarlas porque muchas veces salen malas noticias y se mantienen durante mucho tiempo en el candelero. A este tipo de cuestiones hay que marcarlas bien. Estamos licitando nuevamente viviendas y es una gran noticia. El martes pasado licitamos 28 viviendas y ahora otras 10 para el barrio Mora con fondos del Gobierno nacional”.

“Y podemos estar presentes en esta Municipalidad, en esta ciudad porque hay un trabajo de base llevado adelante por el Instituto de la Vivienda para conseguir terrenos urbanos. Eso que parece algo simple, no lo es. No se puede construir donde no hay terrenos disponibles primero”.