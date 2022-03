“Rafaela Corre de Noche”, para todo tipo de público, y “Maratón Kids”, orientado a chicos de 5 a 12 años, fueron las propuestas deportivas de este sábado 19 de marzo, en Estanislao del Campo y Candioti, en el marco de la agenda “Verano Acá”.

“Rafaela Corre de Noche” se trató de una carrera recreativa, no competitiva, y la distancia que se recorrió fueron los citados 5 o 10 kilómetros, de acuerdo a la elección de cada corredor. Una vez que todos y todas finalizaron la carrera, se realizaron sorteos de bicicletas, relojes Garmin y más premios vinculados a indumentaria deportiva.

Una propuesta más del Estado local

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, destacó: “Decidimos hacer esta maratón en este mes de marzo porque aprovechamos que comenzamos a volver a la normalidad y a poder tener actividades recreativas y deportivas que hasta el momento no podíamos tener”.

“Quisimos adelantarnos y ofrecer esta actividad justamente a los rafaelinos y rafaelinas. La verdad que estamos muy contentos porque fueron muchos los que han asistido y han participado; la actividad con los niños y niñas también ha sido muy linda así que estamos orgullosos de organizar estas cosas y sobre todo prepararnos para octubre que es nuestro gran evento: los 21 K”; agregó.

Villafañe sumó que “es importante poder empezar a disfrutar actividades que por un tiempo fueron postergadas. Hoy, en este mes de marzo, estamos corriendo una carrera por la noche a la que no estamos acostumbrados normalmente. Estamos felices y agradecidos por esta propuesta del Estado para la ciudadanía”.

Por su parte, el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, dijo: “Como corredor estoy muy contento. El circuito es muy lindo y fue pensado desde el área y con los diferentes grupos de Running. Quiero agradecerles a los que nos acompañaron con cada corte que tuvimos que hacer y a las personas que asistieron que también trabajaron para que sea un evento genial”.

“Este evento se dividió en dos: el Maratón Kids que contó con un montón de chicos y chicas que corrieron en un circuito con obstáculos pensados para ellos. Por otro lado, la carrera nocturna que contó con más de 350 inscriptos. Estamos muy contentos y satisfechos de que la gente se sume a este tipo de eventos y te motivan a seguir haciéndolos”; cerró Podio.

La voz de las y los participantes

Susana, coordinadora de la Escuelita de Fútbol Femenino del Club 9 de Julio, destacó: “Habitualmente, a todos los eventos que hace la Municipalidad venimos a acompañar. Trajimos a la categoría más pequeña que tenemos en el club, hasta 12 años. Fue un lindo día y tenemos siempre una muy buena relación con la gente de la Municipalidad. Este tipo de eventos son ideales y nos agrupa a todos los que nos gusta el deporte”.

Seguido, Daiana, expresó que “vine acompañar a mi hija Zoe que corrió. Ella tiene cinco años y es la primera vez que participa de esta experiencia y la verdad que lo disfrutó mucho. Vinimos porque nos contaron que estaba el evento y con unas amiguitas que se encontró se animó a correr y llegó. Este tipo de actividades puede ser muy bueno y en especial que se pueda compartir con los más chicos y la familia”.

En el caso de Alejandra, contó que “vine acompañar a mis compañeros del grupo de Running. Yo soy debutante. El sábado pasado corrimos en Rosario. Fue mi primera experiencia y la verdad que muy lindo. Estas actividades y todo lo que sea deporte me parece muy bueno porque se vincula con la salud”.

Por último, Gonzalo, expresó: “Competí en los 5 km. La verdad que todo fue muy bien organizado y me gustó. Hace seis años que entreno y me dedico al atletismo. Hoy estoy acá para apoyar el deporte de la ciudad. Me parece muy importante este tipo de actividades porque la salud es primordial y la actividad física también, así que ojalá que octubre nos encuentre de vuelta”.