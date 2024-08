Una de cal y otra de arena: Atlético mejoró, pero ahora está último con Brown de Adrogué

La Crema empató 0 a 0 como visitante ante Defensores de Belgrano, en el debut de Iván Juárez como DT. Si bien no tuvo grandes oportunidades, tampoco dejó que el Dragón pueda acercarse muchas veces a Grinovero. El “Tricolor” se lo dio vuelta al CADU y le ganó 2 a 1 y ahora tiene 19 puntos como el Celeste. Su próximo rival, Chaco For Ever, le ganó a San Telmo y se alejó: quedó a 8 puntos.

Atlético de Rafaela empató ante Defensores de Belgrano, pero quedó último