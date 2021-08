El gobernador Omar Perotti y el intendente Luis Castellano encabezaron este miércoles la licitación para remodelar la avenida Luis Fanti, entre Faraudello y Santos Dumont (el camino detrás del Cementerio). El plazo de ejecución es de 9 meses y el presupuesto oficial es de $76.351.000. Se presentaron tres ofertas, todas por encima de lo estimado por la administración provincial.

Los sobres se correspondieron a las siguientes firmas:

Franbe S.A, ofertó la suma de $ 83.118.668.

Cospavc presentó una oferta de $ 79.629.982.

Menara Construcciones S.A ofertó el total de $ 103.671.650.

En la oportunidad, Perotti señaló que “toda la ciudad, todos los vecinos, toda la región merecían esta obra mucho tiempo antes. Pasaron 12 largos años desde la interrupción de aquel proceso de ampliación de esta avenida y lo estamos haciendo hoy con un convenio de Vialidad, con el Corredor”, explicó.

Recordemos que hay hecho un primer tramo desde el cruce con la ruta 34 hasta una cuadra después de Avenida Podio, que fue realizada entre 2007 y 2008. Después, el cruce con el gobernador Hermes Binner hizo que no se continuaran las obras.

Con Cantero, en la 654

Posteriormente, el gobernador Omar Perotti inauguró la ampliación y refacción del edificio de la Escuela de Educación Técnica Profesional N°654 de Rafaela. Las obras se llevaron a cabo a través del Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Establecimientos de Educación Técnico Profesional, y contó con una inversión de $88.138.349.

En ese marco, se construyeron aulas, SUM, núcleos sanitarios y circulatorios y se refaccionaron obras de exteriores, aulas y talleres.

Perotti inauguró las ampliaciones en la Escuela N° 654 "Nicolás Avellaneda" Prensa Gobierno de Santa Fe | Vía Rafaela

El gobernador se mostró “feliz de que esta escuela tenga este edificio y que las inversiones nacionales y provinciales nos estén ayudando a mejorar la infraestructura en la provincia”, y pidió que “ojalá nunca más tengamos una etapa donde se paran las obras. Es muy duro parar una obra, pero si además esa obra es una escuela, es doblemente duro. Allí no hay daño para un intendente o para alguien que no le hagan la obra; el daño ha sido para quienes son integrantes de toda la comunidad educativa y no la pueden disfrutar”.

A su turno, la ministra de Educación, Adriana Cantero, destacó que “siempre es una alegría estar en una escuela que crece”, luego añadió que “estamos en un momento crucial para la revalorización de la educación técnica que abre puertas para que un país construya alrededor de una perspectiva de producción y trabajo”.

Por su parte, la directora del establecimiento, María Eugenia Emmert, valoró la obra y expresó que “a los educadores nos mueve la esperanza de creer que, a pesar de la espera, la constancia hace que las generaciones futuras puedan ver aquel proyecto que pensamos años atrás”.