El Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero y el gobernador Omar Perotti, encabezaron el acto de inauguración formal del Dispositivo Integral Abordaje Territorial y de la firma de un convenio tripartito entre la SEDRONAR, el gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela, con el cual regulará y acompañará el funcionamiento de los DIAT a través de equipos interdisciplinarios.

El edificio se había empezado a construir en 2014. Debía haber puesto en marcha en febrero de 2015. Recién a mediados de 2019 se logró destrabar el conflicto con la empresa constructora para finalizar el 5% que restaba.

Sobre esta demora hizo referencia el gobernador Perotti, quien destacó la dedicación que Nación tuvo desde el inicio para con este dispositivo: “para recuperar esos cuatro años perdidos porque quienes no pudieron estar integrados desde ese momento, perdieron la posibilidad de recibir acompañamiento y formación. Esas son las cosas que también dañan cuando alguien toma una decisión de interrumpir algo que le sirve a la gente”.

También el intendente Luis Castellano, quien describió esta “historia larga, hermosa pero controvertida”. Y recordó que, inicialmente, el proyecto se llamaba Centro de Prevención Local de las Adicciones (CEPLA) “que incluían deportes, cultura y conectividad”. “Era un proyecto de más de 300 chicos”, recordó el mandatario local, que incluía tanto el barrio 2 de abril y el Villa Podio. “Cuatro años de gobierno de Macri, cero peso. Tuvimos que explicar por qué se cortaba esa ilusión. La gente no lo entendía”, agregó.

Día de reparación para Rafaela

El Jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero consideró que “hoy es un día de reparación en Rafaela. Una deuda que tenía el Estado Nacional con este lugar, de esto se trata. Estamos reparando errores de la gestión de Macri que le dio la espalda al pueblo, lo primero que tuvimos que hacer es recuperar las herramientas de políticas públicas que habían perdido toda fortaleza, había que empezar a recomponer un Estado que estaba totalmente abandonado y a la deriva”, sostuvo Cafiero.

“Este lugar no es de Perotti, ni del intendente, ni de Cristina ni de Alberto, mucho menos de Macri, ni de izquierda ni de derecha, no tiene ideología, este lugar es de los pibes y de las pibas, por eso nosotros lo que venimos a hacer es a reparar esa deuda desde el Estado, sumarnos a la fortaleza que tuvieron compañeras como Myriam (Villafañe, Secretaria de Desarrollo Humano del Municipio) o como Mariana (Nizzo, la arquitecta encargada de la obra) que nos contaban el tiempo de desasosiego que se vivió aquí cuando estaba todo terminado y no podían utilizar un espacio de estas características tan necesario”, añadió el Jefe de Gabinete de Ministros.

Santiago Cafiero junto con el gobernador Perotti inauguraron el DIAT en Rafaela Prensa Gobierno de Santa Fe | Prensa Gobierno de Santa Fe

Cafiero contó que “a la semana de que asumí como jefe de Gabinete, recibí a Perotti y me trajo un listado de cosas que estaban pendientes, una de las primeras era terminar este lugar. ¿Por qué antes los gobernadores no peleaban como pelea Perotti? ¿Por qué antes no planteaban y decían cuáles eran las necesidades que tenía el pueblo de Santa Fe?”, finalizó el funcionario nacional.

Participaron también del acto de inauguración, el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi; el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; el senador nacional, Roberto Mirabella; el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach; el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, el intendente de la ciudad de Rafaela, Luis Castellano; entre otras autoridades nacionales, provinciales, municipales y legislativas.

DIAT Rafaela

El dispositivo cuenta con espacios de atención individual y grupal, asistencia alimentaria, talleres artísticos y deportivos, asistencia en gestión de trámites, acompañamiento de trayectorias educativas y proyectos productivos que permiten al equipo realizar un abordaje integral e interdisciplinario con un fuerte anclaje territorial que acompaña a más de 60 jóvenes que atraviesan situaciones de consumo problemático de sustancias.

Se trata de un trabajo de cogestión entre la municipalidad local y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). La Sedronar aporta al dispositivo 14 Fondos Estímulos que representan $4.200.000 anuales, además del seguimiento técnico y capacitación continua al equipo.