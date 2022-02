La Provincia había anunciado hace apenas 2 días en un parte de prensa, que se había terminado la obra de la repavimentación de la ruta 70, entre Rafaela y Presidente Roca. Pero, apenas horas después, muchos indicaron que esto no era así, dado que el tramo entre el Cementerio y el puente de la Variante, estaba bastante lejos de estar listo. En ese marco, Oscar Ceschi, el administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, admitió que eso era cierto.

En diálogo con FM Galena, Ceschi corrigió lo que salió publicado. “En realidad, salió mal un título. Lo que se terminó es desde la Variante hasta Presidente Roca. Quedan unos 700 metros que todavía está en obra”, dijo.

“No salió de ninguna boca de funcionarios de gobierno que se había terminado la obra. Quizás se malinterpretó”, agregó.

“Esos 700 metros están en obra, porque nosotros hicimos una modificación al proyecto, previendo que la avenida que se está construyendo (NdR: la duplicación de mano de Avenida Luis Fanti) iba a terminar más tarde. Y para evitar que se tenga que romper, cambiamos el proyecto. Vamos a hacer los dos carriles, pero ubicados en el lugar correcto. De esta forma, en el caso de continuar con la avenida, solamente quedaría hacer el cantero central”, indicó.

“Los 700 metros que quedan están en obra. Con el ritmo que lleva la empresa, se terminará en pocos días más”, completó.

“Con la cantidad de obras que estamos haciendo, no hay necesidad de estar mintiéndole a la población. Fue un error de interpretación. Debería haberse dicho que era desde la Variante hasta Presidente Roca”, remarcó.

Respecto de la posibilidad de ampliar la repavimentación desde Presidente Roca hasta Vila, dijo “Seguramente esto continuará. Pero no puedo asegurar con certeza cuándo. Nosotros anunciamos las obras cuando tenemos el dinero para hacerla”. “Hoy no tenemos Presupuesto 2022, sino que estamos reconduciendo el 2021. Esto no es un dato menor”.