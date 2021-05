Un grupo de trabajadores de Centro de Atención Familiar (CAF) N° 30 reclamó en la mañana de este jueves ser incorporados en el listado de personas que deben recibir su vacuna contra el coronavirus. Es que, pese a que son considerados como “esenciales”, aún no fueron incluidos en el programa de vacunación.

“Estamos trabajando desde el comienzo de la pandemia, fuimos declaradas como trabajadores esenciales pero no nos dieron respuestas y no nos incluyen. A pesar de que la curva aumento, nosotros estamos asistiendo al triple de familias que recibíamos en marzo o abril de 2020. No tenemos personal de limpieza y no recibimos material de protección”, Liset Mahmud, de ATE.

“Queremos seguir con nuestro trabajo, pero con condiciones seguras, con todas las medidas de protección necesaria y hacer nuestro trabajo, que es esencial, con todas las medidas de prevención, de forma responsable y segura”, agregó.

“Desde el Ministerio de Salud nos dijeron que nos inscribamos, como cualquier otro ciudadano”, agregó.

En la actualidad, se encuentran en asamblea permanente. “Esperamos una pronta respuesta. No queremos dejar de trabajar para hacer estas movilizaciones. Pero no nos están escuchando ni dando respuestas favorables”, cerró.

La actualidad del CAF

En la actualidad, hay 70 familias las cuales están siendo asistidas en el lugar. “El año pasado seguimos brindando ayuda durante la cuarentena, entregando recursos pedagógicos y módulos alimentarios. Mantuvimos el contacto de forma virtual. En octubre, talleres a los chicos de la residencia del Hogar de Menores Madres y desde diciembre, abrieron las puertas con protocolos. Hoy atendemos desde bebés hasta las madres, hay gente de todas las edades”, contó Liset.