Las 22° Olimpíadas Agrotécnicas fueron para una escuela de Angel Gallardo

En Ataliva y con una asistencia muy interesante de alumnos de escuelas de una amplia región, con las 22° Olimpíadas Agrotécnicas se dio comienzo a la 116° ExpoRural de Rafaela y la Región este jueves, mientras que la muestra abrirá sus puertas del 21 al 24 de septiembre en el tradicional predio ferial.

La actividad se adelantó por coincidir el inicio de la exposición con el día del Estudiante y fue por eso que se definió este formato especial, coordinado por la Escuela de Educacion Técnico Profesional Particular Incorporada Nro. 2010 IDESA (Instituto de Enseñanza Secundaria Agrotécnica), junto al Grupo de Ayuda a Mujeres Agropecuarias de la Rural y donde también intervienen autoridades del INTA Rafaela, del INTI; y de la UNRAF.

Participaron 90 alumnos de la Escuela de Agricultura, Ganadería y granja de Esperanza UNL, Santa Fe; Escuela de Educación Técnico Profesional n°301 Mariano Moreno Landeta, Santa Fe; Escuela de Educación Técnico Profesional n° 2050 Monseñor Zaspe Emilia, Santa Fe; Escuela secundaria Orientada n°2047 Los Colonizadores Santo Domingo, Santa Fe; Escuela de Educación Técnico Profesional n°690 Lucía Araoz de Ángel Gallardo, Santa Fe; Instituto Agro técnico Salesiano Nuestra Señora del Rosario, Colonia Vignaud, Córdoba; Escuela de Educación Técnico Profesional N° 8248 EFA Totoras, Santa Fe; y de la Escuela de Educación Técnico Profesional n°339 Lanceros del Sauce San Cristóbal, Santa Fe.

Las actividades en la Sociedad Italiana de Ataliva se iniciaron con una charla especial que brindó el ingeniero agrónomo Carlos Cuadrado, que como profesional argentino desarrollándose en el exterior trató, “¿Cómo es producir leche en Nueva Zelandia?”.

Con una presentación sobre la producción diaria de unos 14 mil litros diarios, que se miden por kilo y se pagan con bonificaciones por el 9,6 por ciento de sólidos gracias al uso de un rodeo cruza, que se ordeña “lo más rápido posible, para maximizar el tiempo de la vaca en el potrero comiendo.

Según Cuadrado, “este es el mejor de los últimos 20 años, tenemos 270 terneras criadas, con un solo animal fallecido luego de la parición”.

Lo que le recomendó a los chicos que estaban presentes es que “hay que trabajar duro, divertirse, aprovechar las oportunidades, anímense, hablen con quienes no conocen, pregunten. Hay que trabajar duro como una señal de vida, no es algo que sea malo. Me da mucha gratificación poder estar activo, progresar y ayudar a otros a progresar”.

Luego se inició la competencia en su fase teórica, con cuestionarios virtuales sobre producción de bovinos para leche, producción de plantas en vivero, agricultura de cereales y forrajes, máquinas, equipos y herramientas, avicultura, producción de hortalizas, organización y gestión; y finalmente la industria en general.

Una vez concluida esta fase, se trasladaron al campo didáctico de la escuela donde se completaron las estaciones de la competencia práctica.

Después de almorzar visitaron el Establecimiento Santa María que cuenta con ordeño robotizado y los tambos de la Cabaña La Luisa de la familia Miretti, para llegar finalmente el tambo de IDESA sobre la Ruta 13 donde se hizo el cierre de las actividades y el anuncio de los ganadores.

Con 66,4 puntos, el grupo 9 de la escuela Lucía Araoz de Ángel Gallardo fue el ganador de esta vigésima segunda edición de la competencia, en la que el segundo puesto fue para el grupo 15 con 61,5 unidades representando a la escuela Lanceros del Sauce San Cristóbal; mientras que la tercera posición quedó para el grupo 1 con 60 puntos, por la Escuela Granja de Esperanza.

“Recibimos a ocho escuelas, siete con dos equipos en competencia y la restante con uno. Este fue un desafío impresionante, pero trabajamos en equipo con todos los integrantes de la escuela para poder mostrar nuestro pueblo y nuestra escuela. La idea fue innovar y lo logramos”, explicó Romina Urso.

Como directora de IDESA, habiendo acompañado durante toda la jornada la actividad en la que también estuvo presente la presidente de la SRR, Norma Bessone e integrantes del grupo GAMA, indicó que “esta competencia en la que se pone en tela de juicio el conocimiento de sus alumnos, permite premiar a los primeros puestos, pero sobre todo es un momento de encuentro para las escuelas que estamos en el mismo camino de educar a nuestros chicos en el mundo del agro”.

Este año se siguió apostando a este “espacio de encuentro, de educación de los jóvenes, de los futuros profesionales en la actividad agropecuaria”, concluyó.