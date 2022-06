Este jueves, Rafaela en Acción recibió la visita del director de la Caja de Pensiones Sociales de la Provincia de Santa Fe, José Luis Rossetto, e integrantes del organismo para atender las consultas de vecinos y vecinas del sector.

Desde las 8:00 hasta las 14:00, muchas personas se acercaron al Parque APADIR para conocer los beneficios y averiguar los requisitos necesarios para acceder a ellos.

“Esta es una forma que tiene la Provincia de Santa Fe de llevar las herramientas disponibles a la gente. Nos sumamos a Rafaela en Acción porque es una muy buena propuesta que recorre los barrios de la ciudad”, señaló el funcionario.

También contó que durante la jornada, “mucha gente se movilizó hasta el dispositivo. Hemos atendido consultas para iniciación de trámites y otorgamos certificados para que sean completados”.

Además, detalló los beneficios que se pueden solicitar: “Otorgamos pensiones no contributivas en situaciones sociales en donde exista vulnerabilidad y no perciban otro beneficio. Estamos trabajando mucho con casos de incapacidad laboral, que es distinto a la discapacidad. Son personas que por el paso del tiempo y las tareas que desarrollan, se les dificulta realizar esos esfuerzos para seguir trabajando. En ese caso, a partir de un certificado del efector público, podemos entregar un beneficio”.

Asimismo, son beneficiarias de estas pensiones no contributivas “las mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años, menores y mamás solteras que no tienen ingresos. Se debe sumar a los ciudadanos y ciudadanas que tienen algún trabajo formal, como por ejemplo trabajadoras del servicio doméstico, y sus ingresos sumados a la pensión no superan una pensión provincial que se encuentra en 35 mil pesos”.

José Luis Rossetto agregó que desde el Gobierno provincial se están desarrollando operativos similares en las localidades de Santa Fe, Esperanza, Rosario y ahora Rafaela. “Ante la situación económica compleja, la comunidad busca ayuda para atravesar este tiempo”, reflexionó.

Por último, aclaró que los fondos de las pensiones no contributivas de la Provincia provienen “en un 70 por ciento, de la recaudación que tiene Lotería a través de la Quiniela Oficial, Quini 6, es decir, juegos oficiales. El resto lo aporta el Ministerio de Hacienda”.

Cabe mencionar que representantes del organismo volverán a visitar Rafaela en Acción el jueves 23 de junio en la Plaza de la Bandera (Martín Oliber y Miguel de Azcuénaga).