Este viernes 9 de julio fue el cierre de listas. A diferencia de otros años, fue bastante tranquilo. Sin embargo, se agitaron las aguas de Juntos por el Cambio en la tarde del sábado. Primero, se anunció una “lista de unidad”, encabezada por Leonardo Viotti y María Alejandra Sagardoy y, consecuentemente, se bajaba la candidatura de Mauricio Basso.

Así quedó conformada finalmente la lista

Viotti Leonardo (UCR) Sagardoy María Alejandra (UCR) Mondino Ceferino (PRO) Visintini Ana Carina (PRO) Rolando Augusto (UCR)

Por otra parte, los suplentes serán

Ana Boiero (UCR) Varolo Flabio (UCR) Pascual Marta Ester (PRO)

Sin embargo, esto no quedó así: unos minutos más tarde, se conoció que, tal unidad, no fue concretada. Surgió una lista, que cuenta con el apoyo político de Raúl “Lalo” Bonino (que no será candidato y, por lo tanto, a finales de año deja su banca en el Concejo, al igual que Marta Pascual, que aparece recién como última suplente en la lista de Viotti) y el de la Coalición Cívica, que no tiene representantes en la nómina en la de Viotti.

Es así que quedó conformada esta lista:

Gonzalo Mondino Laura Monzón Jose Ignacio Rogiani Silvana Martín Armando Mireira

Como suplentes aparecen Flavia Farley, Jorge Odetti y Betiana López