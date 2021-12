Oscar Broggi, director del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social de Santa Fe (IAPOS), admitió que los servicios están cortados desde el viernes 17 en Rafaela y en el resto del departamento Castellanos. Sólo se atienden urgencias. Al mismo tiempo, se mostró confiado en que este miércoles podrían retomarse las prestaciones, dado que está previsto que se cancelen unos 30 millones de pesos ese mismo día.

Recordemos que la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Departamento Castellanos había adelantado el martes pasado que, si no les pagaban, cortarían el servicio. El jueves, un grupo de afiliados adelantó que este martes, al mediodía, habrá una sentada frente a la sede de la obra social, en Bv. Lehmann al 300.

En el Departamento Castellanos hay unos 25.000 afiliados, sobre un total de 580.000 en toda la Provincia.

Broggi, en declaraciones a FM Galena dijo que “nos sorprendió por los motivos por los cuales lo hacían. Tenemos dos formatos de pagos. Uno es el pago de la cartera, por las prestaciones. Hubo una semana de atraso y se cubrió al día jueves. Los pagos se hacen por quincena y este martes vence el segundo pago. Y lo estamos haciendo. También hay un reconocimiento por gastos por COVID. Esto se hace al día siguiente, con lo cual, para el miércoles, lo estamos cancelando”.

Al momento de hacer un cálculo de la deuda, dijo que rondaban unos 15 millones por el primer concepto y otro monto similar por el segundo.

“La sorpresa fue porque pasamos este cronograma de pago el jueves y hoy vemos que mantenían la medida”, agregó. Esto había hecho que se hablara de un “principio de acuerdo”. “No es motivo para tomar esta decisión, más en este momento”, señaló.

Por otra parte, dijo que se aumentarían los montos a pagar por las prestaciones, en los porcentajes en que se dieron los aumentos de sueldo a los empleados estatales. Esto es un 10% en octubre, 5% en diciembre y un tercer tramo en enero 2022, del 2%. “Será de dos estapas: de octubre a diciembre y de enero a marzo. Lo vamos a comunicar oficialmente el miércoles”, describió.

Broggi también marcó una “disparidad” entre Rafaela y Sunchales respecto del resto del departamento. “Hay una asimetría sobre la oferta sanatorial frente al resto. Hay situaciones complejas para la internación. También reconocemos que afiliados de otros departamentos van a atenderse en Rafaela”.

Plus y atención diferente en Rosario y Santa Fe

Hay dos cuestiones históricas entre los afiliados del IAPOS: el pago del plus y la disparidad económica entre atenderse aquí y hacerlo en Rosario o Santa Fe.

“En el primer caso, lo conocemos. Tenemos reclamos de los afiliados mediante los gremios o desde la misma filial. En toda la provincia tenemos 400 denuncias con el comprobante de los cobros. Estamos dándoles de baja a esos profesionales, a partir del 1° de enero”, dijo.

Sobre las derivaciones, hay diferentes cuestiones. Uno de los casos, es que no haya profesionales en el zona. “El último dato es que en el departamento no hay especialistas y generamos algo que no sea conflictivos para los afiliados. Pero eso se tiene que hacer en conjunto con la gremial médica”, respondió.

“Pero cuando tenemos una situación de conflicto de conflicto como es ahora y le prorrogan el turno un mes y si se viene a Santa Fe, lo atienden, ahí tenemos un problema con el gerenciamiento. Eso lo vamos analizando, viendo y es parte de los reclamos que llevamos a las comisiones mixtas. Ahí analizamos no solo el pago sino cómo se llevan a cabo”, explicó.

¿Por qué no se hace con los profesionales directamente y se hace a través de una gerenciadora? “Depende de cada departamento. En Reconquista, la gremial médica es la misma que lleva adelante las internaciones. Lo que se menciona como alternativa, es inviable tener prestaciones directa con los sanatorios. Es un sistema muy complejo que no podemos llevarlo adelante”, explicó.

Muchos médicos dicen que cobran plus porque afirman que la gerenciadora le saca de ese monto una parte por gastos administrativos. Y se cubren con ese “adicional” para alcanzar el monto. “Hoy el valor de prestación de servicio es de $800, que es lo que sale esta semana. Las pretenciones pueden estar arriba de los $1.000. Lo que tratamos de hacer es que, cuando ponemos ese honorario, le llegue ese valor -menos alguna retención- le llegue efectivamente al profesional. Pero no es justificativo para que cobre plus”, señaló.