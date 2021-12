Durante el fin de semana, en las redes sociales de los rafaelinos hubo muchísimo debate acerca de la ornamentación navideña. Y es que, por el Bv. Santa Fe, lo único que se encontró fue una estructura, similar a un pino, bastante escaso de adornos. Y hacia allí fue la crítica, apuntando a la Municipalidad de Rafaela.

En la mañana de este lunes, el presidente de Paseo del Centro, Gabriel Faber, aclaró que el Estado local no intervino, sino que los responsables son “una veintena de comerciantes del sector. No tiene nada que ver la Municipalidad. Fue como lo decidiría una comisión vecinal en un barrio. No intervinieron en el diseño, ni nada”.

En declaraciones a FM Galena, dijo “qué pérdida de tiempo discutir un arbolito. Hubo mala leche, cuando exfuncionarios muncipiales cuando salen a comparar un arbolito que lo hacía la Municipalidad de Rafaela, que necesitaba grúa y requería de miles de pesos y preguntan cómo pasamos de esto a esto. Pero lo otro no está por cuestiones de seguridad. Después dijeron que no querían decir lo que dijeron. Mentira”.

Faber apuntó a un posteo en particular y a una persona en particular. Y cuando habla de seguridad, recuerda lo acontecido el 1 de enero de 2017, cuando -producto de una fuerte tormenta de viento y agua- el mástil principal de la ciudad se cayó. Sobre él, se montaba un gigante arbolito de navidad.

“Hay una mala predisposición de un grupo de ciudadanos, muy mínima, que está cargado de odio”, cerró Faber.

En cuanto a un posible debate estético, indicó: “los feos también se casan y se enamoran”.

Finalmente, aclaró que no está terminado: “como fuimos comprando algunas cosas con fondos personales, todavía no está terminado. Lo vamos a hacer esta noche”.

Y aclaró que no hay ornamentación alguna por parte del Municipio, en ninguna parte del centro.