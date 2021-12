IAPOS y la Asociación de Clínicas y Sanatorios tendrían un principio de acuerdo y, pese al anuncio, se seguirían dando las prestaciones médicas en el Departamento Castellanos.

Así lo confirmó VíaRafaela, ante la consultas hechas tanto a los empresarios de la salud de Rafaela, como a funcionarios de la obra social provincial.

De acuerdo a lo que indicaron desde el IAPOS, notificaron a la Asociación de Clínicas y Sanatorios que, por cuestiones contractuales, no podían cortar la atención a los afiliados.

Igualmente, admitieron un retraso en las prestaciones originadas por el COVID. “Vamos a pagar la semana próxima. No hay motivos para que mantengan la intención de conflicto”, señalaron a VíaRafaela.

Por otra parte, uno de los empresarios de salud de la ciudad, si bien indicó que no estaba a cargo de la negociación, avizoró que “no habrá problemas en cerrar”.

Quejas en la sede y adelanto de protesta si hay corte

En el mediodía de este jueves, un grupo de afiliados del IAPOS, se manifestó en el frente de la sede social, ante las versiones de un posible corte del servicio.

Hugo Acuña, de la Agrupación 4 de Abril, admitió que “históricamente, cuando tenemos que hacer un estudio importante, nos vamos a Santa Fe o Rosario. Acá tenemos una cobertura deficitaria o nula. Es una estafa, porque el descuento se nos hace igual. Cuando nos enteramos que venía el corte (algunos ya lo hicieron desde el martes), decidimos venir acá”.

También hicieron mención que, ante la misma práctica, se cobra diferente en diferentes lugares. O que figuran en el padrón como prestador, pero no lo son. En farmacia, el ibuprofeno, no aparece dentro de la cobertura. Además, del reiterado problema del cobro del plus.

En este sentido, adelantaron que, en el caso de que haya un corte efectivamente este viernes, harán una sentada el próximo martes.