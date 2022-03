Hugo Perino, presidente de la comisión vecinal del barrio Independencia, ratificó su interés en participar de las elecciones del próximo 20 de abril como candidato a presidir la Federación de Entidades Vecinales. Pero, sólo lo hará si hay consenso, porque advirtió que, de llegar a haber elecciones, estas serían fraudulentas.

En declaraciones a FM Galena, el también titular de la UATRE indicó que “si logramos convencer a los compañeros que hay que hacer una lista de unidad, sí. Si vamos a tener que enfrentar a otras listas, porque no somos inteligentes ni capaces de buscar lo que necesitan todas las vecinales, no”.

“La Federación es un lugar en donde deberían estar discutiendo todos los días los problemas de la ciudad, debería ser el nexo entre los presidentes vecinales, el Ejecutivo y otras instituciones como el CCIRR, la Rural o la Policía. No hay que hacer sólo lo que le digan desde el 5° piso del Municipio”, sentenció.

“Para enfrentarme en una elección totalmente distorsiva, no. El que gana, se lleva toda la lista, no hay representación de la minoría. Ningún concejal de la ciudad se quiso poner el problema al hombre. No voy a hacer cómplice de una elección fraudulenta, armada y apoyada desde el 5° piso y ser el testigo de una defraudación a todos los ciudadanos de Rafaela”, remató.

“Largan las elecciones cuando tienen asegurada la superioridad. Yo, cómplice, no soy. Yo ya me presenté una vez y perdí. Perdí por las estrategias del quinto piso y por las estrategias para sacarme del medio. Después me invitaron dos veces para acompañar y como no soy cómplice de las irregularidades que hay, no participé. Si logro convencer, me presentaré. Sino, en algún momento la historia me dará la razón y la verdad de que la FEV es mucho más amplio que lo que es. Sólo lo llaman cuando hay algún problema menor”, disparó.

“La Federación, primero con (Arturo) Benavídez y después con todos los que lo siguieron, fueron una oficina más del quinto piso. Cómplice de eso no voy a hacer”, concluyó.

¿Está logrando convencer al resto? “Estuve hablando con algunos. Pocos. Algunos, fueron presionados. Otros no vinieron por el partido de la Selección. Vamos a hacer otra reunión y vamos a mantener el lugar reservado, porque los aprietes son terribles. Habrá varios obsecuentes que dirán que no es así. Pero están prometiendo cosas que durante años no le hicieron”, respondió.

Adelanta que sus lineamientos incluyen el cupo femenino y una mirada de la FEV con una presencia más fuerte. “Tenemos que escuchar todas las voces. Tenemos que saber que las vecinales pueden tener personería jurídica. Pero siempre le ponen un manto de dudas para beneficiar siempre a los mismos. La FEV es un monstruo dormido que hay que despertarlo”. señaló.

“No le tengo miedo a la elección. Tengo miedo a la corrupción con la que se elige. Todos los concejales de Rafaela nunca dieron la discusión sobre cómo se elige y que sea de forma diferente. También son cómplices de esa elección fraudulenta, que beneficia a unos pocos”, completó.