El Departamento Ejecutivo Municipal ultima los detalles de la presentación del Presupuesto y la Tributaria para 2022. El hermetismo que es habitual a la hora dar adelantos, en esta oportunidad, fue mayor. Pero, hace algunos días, antes de las elecciones, el propio intendente Luis Castellano había dado algunas pautas de lo que tendría.

En cuanto a la Tributaria es entendible la falta de detalles: su principal eje, la actualización de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) recién estará disponible para el fin de la campaña o después de las elecciones (esto último, lo más probable). Con esa cifra se sabrá cuánto debería aumentar la Tasa y otros tributos desde enero y se vendrá la definición política de esta conformación del Concejo Municipal.

Las definiciones respecto de las características que tendrá el Presupuesto, por otra parte, fueron escasas. “Equilibrio”, “salud”, “empleo” y “obra pública” fueron algunas palabras mencionadas por los secretarios.

En cuanto al “equilibrio”, no es más que los egresos estén acompañados por los gastos. Se puede suponer que pasará en función de lo ocurrido en el pasado: habrá un pequeño superavit, basado en algún organismo descentralizado (IMV, por ejemplo), para que el Concejo Municipal tenga poco margen político para modificar partidas.

Ampliación de Trayectorias, desagüe de la Plaza 25 de Mayo y otras 130 cuadras de pavimento

Algo habían adelantado los candidatos a concejal del oficialismo Martín Racca y Valeria Soltermam durante la campaña (será la nueva conformación la que lo discuta y vote). Uno de los nuevos programas es ampliar el programa “Trayectorias” (pensado originalmente para los lavacoches) y extenderlo a las mujeres jóvenes desempleadas que no terminaron el secundario.

El propio intendente Luis Castellano había dado algunas definiciones al respecto hace algunos días. Antes de las elecciones, mantuvo una entrevista en FM Galena y planteaba que: “la idea es multiplicar el programa Trayectorias. El 63% de la masa de desocupados son mujeres, jóvenes que no terminaron el secundario. Entonces, terminar la secundaria y generar una capacitación para la empleabilidad es clave, porque hay mucha demanda en la industria, pero no podemos construir el puente porque no se termina el secundaria”.

En cuanto a la obra pública, dijo que estará incluida la del desagüe en los alrededores de la plaza para “después ir concretando el proyecto de reformas en el centro. Aquí también tendremos el acompañamiento del gobernador, como lo hemos tenido, en obras importantes, como el desagüe de calle Tucumán”, dijo Castellano.

“Vamos a trabajar, seguramente, en otro plan de 130 cuadras de pavimento. Estamos con la velocidad que pudimos tomar después de la pandemia, suponemos que para marzo y abril tendremos el final del primer programa. Por eso, tenemos que incluir en un nuevo plan el relevamiento que hemos hecho con las vecinales”, agregó Castellano.