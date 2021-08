El director del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, Dr. Diego Lanzotti, indicó que el 88 por ciento de la población objetivo de Rafaela tiene colocada al menos una vacuna contra el COVID-19.

“El 12% eligió no vacunarse. Es decir, no optaron por la vacunación como una medida de prevención”, dijo y describió esta situación como “una cifra alta”.

Recordemos que la población objetivo en la actualidad incluye a toda persona mayor de 18 años y a los adolescentes de entre 12 y 17 con comorbilidades.

“Comparado con otras localidades y con otras provincias, es un número alto. Es muy importante el número porque hace que nos sintamos más tranquilos para desarrollar las actividades normalmente. Es un porcentaje alto a lo que refiere a los estándares nacionales e internacionales de cantidad de gente vacunada”, agregó en declaraciones a FM Galena. Incluso, con otras culturas, en donde se debate si se debe o no vacunarse.

“Acá lo que se trata es evitar la mortalidad, pero también con la normalidad con todas las actividades, sino también lo que sufren los niños que no van a la escuela, aquellos que no pueden desarrollar su trabajo o un abuelo que no puede recibir una visita”, completó.

El 30% en Rafaela tiene su segunda dosis.

“Además, tenemos un 30% de las personas vacunadas con dos dosis. Es un número un poco más alto que en el resto del país”, comentó.

“En estos días recibimos Sputnik V del segundo componente, Moderna, seguramente llegarán al país AstraZeneca y Sinopharm para muchos jóvenes. Es probable que se dé un avance grande de las segundas dosis en este mes de agosto. Esperemos que nos agarre septiembre con mejora en el clima y en el resto de las patologías, con un porcentaje muy alto de vacunación”.

“Con un 70% de vacunados con dos dosis estaríamos en una situación ideal”, dijo.

La mejor medida de prevención para enfermedades respiratorias es el barbijo. Durante el 2019, fallecieron más de 250 niños en toda la provincia de Santa Fe como consecuencia de enfermedades respiratorias. Durante 2020, fallecieron 42. Es un dato interesantísimo pensar cómo el barbijo no solo te previene del coronavirus, sino de otras enfermedades respiratorias.

Prepararse para la Delta

“La vacunación está en marcha. Tiene un componente local, que creo que está bastante bien, que es colocar las dosis cuando llegan. Y otra que no depende de nosotros, que es la provisión. Ahora está llegando un número interesante de vacunas”, agregó.

Con vistas a lo que pareciera ser irremediable, que es la llegada de la Variante Delta a Rafaela, dijo que lo que se puede preveer es “continuar con las medidas de prevención, tratar de dinamizar los hisopados (aunque sean asintomáticos) para que nos alteren lo menos posible las actividades sociales, culturales, educativas y económicas. Hay que estar atentos a esta situación. Pero mucho más que esto no podemos hacer”.

“Son tres pilares básicos: hisopados, medidas de prevención personal y vacunación”, sintetizó y agregó: “si llegara la Delta o cualquier otra variante, ajustaremos lo necesario para poder hacer una vida normal con la atención que requiera este tipo de cepa”, completó.