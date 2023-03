Con partido propio, Juan Argañaraz buscará la reelección como diputado provincial

El diputado Juan Argañaraz lanzó oficialmente su precandidatura a Diputado Provincial con sus tres agrupaciones políticas, “Visionar” de jóvenes, “Transformar” de mujeres y “Despertar” de hombres. Además de las más de 400 personas que asistieron al lanzamiento y se hicieron presentes el pasado sábado en la localidad de Recreo. El actual diputado de Santa Fe, presentó más de 30 listas a concejales para las principales ciudades de la provincia y un armado territorial en más de 50 localidades, demostrando un crecimiento exponencial del espacio.

Con un fuerte compromiso con el santafesino, Argañaraz destacó el trabajo realizado y la impronta del espacio, “Creemos que es fundamental construir un partido político en el que se defiendan valores como la libertad, la vida, la familia y la propiedad privada”, “la educación de calidad y el trabajo en nuestra provincia no pueden faltar, ni fallar, somos el motor de un país” expresó.

Pero eso no es todo, durante el anuncio, el diputado no se olvidó de uno de los temas más candentes y preocupante de la provincia en los últimos años, la inseguridad y en este sentido explicó: “Venimos a traer alternativas concretas, proyectos que pueden facilitar el trabajo de los agentes y medidas que pueden prevenir el delito, no vamos a cesar en los esfuerzos hasta que las Pistolas Taser sean una realidad para la policía de Santa Fe, y proyectos como Ojos en Alerta, Anillos digitales y Visores nocturnos”.

También en su discurso resaltó la necesidad de cambios profundos con respecto a las políticas penitenciarias, “nuestras cárceles deben reformar y ser un lugar que devuelva a la sociedad algo de lo que la delincuencia, corrupción y narcotráfico destruyó, arruinó o empeoró, y para ello hay que formalizar acciones a corto y mediano plazo” afirmó el diputado.

Argañaraz destacó que “Inspirar” es una plataforma abierta, plural y democrática, que busca sumar a todas aquellas personas comprometidas con el desarrollo de la provincia, siempre tomando en cuenta que los valores son sus “no negociables” destacó Argañaraz. Inspirar es una plataforma que busca representar a los ciudadanos que comparten estas convicciones. “Nos comprometemos a trabajar por el bienestar de la provincia de Santa Fe, siempre desde la perspectiva de estos valores esenciales que defendemos y pregonamos en la legislatura y en nuestro vivir”, afirmó Argañaraz.

Con este anuncio, el diputado Juan Argañaraz se posiciona como uno de los principales referentes políticos de la provincia de Santa Fe, ya en carrera para su reelección y dispuesto a seguir trabajando por un futuro mejor para todos los santafesinos.