Sandra Cappello, coordinadora de Epidemiología de la Dirección Regional de la Zona Salud de Rafaela, llevó tranquilidad a quienes recibieron sus primeras dosis hace más de tres meses, al decir que “no se vence el tiempo para las segundas dosis”.

En una conferencia de prensa que se concretó en la tarde de este miércoles, la médica infectóloga indicó que a la población inoculada “Se le dio una fecha porque no se puede colocar antes de esa fecha. Las vacunas tienen un intervalo mínimo, no máximo. No se puede colocar los 21 o 28 días, según las marcas”.

También dijo que alguien que se contagió, “Una vez que recibió el alta, ya puede recibir la vacuna. Pero se recomienda que se esperen 3 meses porque tienen inmunidad y le dan la posibilidad de que se vacune otra persona que no tiene anticuerpos”. “La idea es que la gran mayoría de la población mayor a 18 años pueda recibir su vacuna”, completó.

También fue contundente respecto de la realidad epidemiológica de Rafaela: “Los números no bajan ni van a bajar en los próximos 15 días en adelante, hasta que se vean reflejadas las consecuencias de las restricciones”.

“Que cada uno sea sincero y reconozca si cumple o no las medidas que les damos. Todos somos esenciales en el lugar en el que está. Si se enferma y se complica, no va a estar más”, agregó.