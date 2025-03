Atlético se prepara para el debut con la firma de nuevos contratos

Atlético de Rafaela dio a conocer en las últimas horas que tres jugadores firmaron contratos: uno, por primera vez, mientras que los otros dos, extendieron su relación con el club.

El defensor central Julián Fuyana firmó su primer contrato como jugador profesional. El vínculo con la Crema es hasta el 31 de diciembre del 2026. El oriundo de Morteros, nacido el 7 de agosto del 2004, ya disputó 14 encuentros en Primera División.

Por otra parte, Agustín Alfano y Ciro Leineker renovaron sus vínculos como jugadores profesionales con la institución. En ambos casos los contratos se extienden hasta el 31 de diciembre del 2026.

Terna arbitral

Para el partido contra Sol de América de Formosa, que será el domingo a partir de las 16:45, tendrá como árbitro principal Guillermo González (Chaco), mientras que los asistentes serán Mariana Dure y Rodrigo López. El cuarto árbitro será Fernando Brillada.

Ben Hur insiste en el abono

Ben Hur presentó un superdescuento para la fase regular del grupo 3.

Pagando 220.000 pesos, tenés la entrada y la platea para todos los partidos del Federal A de local y los de la Liga. Para más información, comunicarse al 3492240750.

El Lobo visitará a Sportivo Las Parejas en el Estadio “4 de Septiembre” desde las 18:00, este domingo

El 9, promo para el socio

9 de Julio, por su parte, propone un descuento para quienes sean socios.

La cuota sale 10.000 pesos. El valor de la promo es de $8000 mensual e incluye la entrada a los partidos de local del Torneo Federal A (Platea o popular) y la entrada a los partidos de local de LRF.

Aquellos que no tengan la promo, deberán pagar la entrada general para el socio es de $13.000 y los no socios $15.000. El acceso a la platea, además, tendrá un costo adicional: 20.000 pesos para el no socio y 18.000 pesos para el socio.

Dicho de otra forma: socio con la promo, paga $18.000 por mes y ve dos partidos. El socio sin abono, deberá pagar $31.000 por partido para ir a la platea y los no socios, $35.000.