Atlético de Rafaela sigue sin levantar cabeza. Este domingo, perdió 1 a 0 como local ante Ferro Carril de Oeste, por la fecha 16 del torneo de la Primera Nacional. El único gol lo hizo Lautaro Giaccone.

Poco importa ya cómo fue el partido. El trámite ya no importa, sino el resultado. Y es que la Crema, después de mucho tiempo en la segunda categoría del fútbol argentino, ya no mira con cariño el regreso a Primera División, sino que ya pelea por no descender.

Quedan 20 fechas y no le será sencillo para Ezequiel Medrán (que hoy ya fue confirmado oficialmente como nuevo técnico de Atlético de Rafaela, tras la rescisión del contrato con Central Norte de Salta.

Ya van 6 fechas en las que el Celeste no puede ganar. Y aquella frase que se decía en las primeras fechas, ahora se repite como una letanía: “esto se arregla ganando 3 o 4 partidos seguidos”. El problema principal es hacerlo.

Con esta derrota, Ferro lo pasó en la tabla y Atlético quedó en el puesto 29 sobre 37. A apenas 5 puntos del último. Sólo queda pelear por no descender.