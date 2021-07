La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó un Proyecto de Comunicación, de autoría del Senador Alcides Calvo (PJ Castellanos), por medio del cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), evalúe la posibilidad de incluir en el programa de obras de infraestructura energética el proyecto de construcción de una tercera Estación Transformadora (132kv, 33kv, 13.2kv) a localizarse en el área industrial de nuestra ciudad de Rafaela.

Cabe destacar que la necesidad de construir, implementar e interconectar a las dos Estaciones Transformadoras preexistentes, Rafaela Oeste y Rafaela Sur, se fundamenta en primer lugar en distintas problemáticas y necesidades, tales el crecimiento de la demanda de energía eléctrica por la expansión y desarrollo del Parque Industrial Rafaela, el PAER (Parque de Actividades Económicas de Rafaela), el comercio y la ampliación de zonas urbanas existentes y nuevas del Área Metropolitana Rafaelina, y en segundo lugar la imposibilidad de continuar repotenciando las instalaciones de la Estación Transformadora Rafaela Oeste, con serios riesgos de que pueda colapsar.

Señala el senador Calvo que “dicha inversión brindaría una importante solución a Rafaela y la región ante las situaciones planteadas anteriormente, dado el tiempo transcurrido y donde gestiones anteriores del gobierno provincial a pesar de los compromisos, nunca ha dado cumplimiento a dicha demanda, generando una desigualdad en el destino de obras de infraestructura eléctrica que no permiten tener la calidad de los servicios energéticos para la actividad productiva de la región. Esta obra energética también fue solicitada en varias oportunidades, no solo por autoridades locales, sino además por entidades gremiales muy conscientes de que el sistema energético está en su mayor utilización sin capacidad en exceso, por lo cual no dudamos que esta gestión provincial priorice esta obra”.