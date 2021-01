La vicepresidenta 1° del Concejo Municipal de Rafaela, Dra. Brenda Vimo, confirmó a VíaRafaela que recibió amenazas por su proyecto para ampliar las restricciones en la aplicación de agroquímicos en la ciudad.

Recordemos que el mismo eleva el límite agronómico de los actuales 200 metros a 1000 m. a los cuales hay que sumarles otros 1.000 de zona de resguardo.

Según lo indicado a VíaRafaela, el hecho sucedió en un supermercado, y fue realizada por un miembro de una institución que se vería afectada por la eventual aprobación del proyecto. Este medio ya había dado a conocer que había recibido “presiones y mensajes violentos”.

En declaraciones a Radio Nacional Santa Fe (AM 540), manifestó que “este proyecto toca fibras muy sensibles. Desde que presenté este proyecto, no puedo explicar las operetas que estoy sufriendo, por ponerle voz a un reclamo. No se me ocurrió este planteo. Tengo 22 años de médica, trabajé la mayoría de los años en la parte suburbana y rural y vi muchas cosas que hoy la ciencia le da la respuesta”.

“Ha llegado a límites que ha afectado seriamente. Es tan nefasto que uno no quiere repetirlo. Cuando iba a presentar el proyecto, personalmente me han dicho: ‘no te metas con esto que te vamos a arruinar la vida’. Y evidentemente se han encargado de hacer un par de situaciones que tienen como objetivo desprestigiar mi imagen o mi palabra”, dijo.

“Sabía en lo que me metían. No me van a callar. Son formas de presionar, buscando que uno no aguante. La gente entenderá que no es cierto. En el juego de la política, hay un montón de gente buena, con códigos. Y hay otra que no. Es el juego que me tocó jugar y lo voy a hacer. Pero si están haciendo esto, es porque lo que uno está planteando afecta a algunos pocos con mucho poder”, sentenció.