Bahía Blanca: viralizó la violencia que sufría su mamá y logró la detención del agresor

Tras un allanamiento realizado en una vivienda de calle Roca al 700 de Bahía Blanca, terminaron deteniendo a un hombre por una causa de violencia de género. Además, personal de la comisaría Segunda, secuestró diversos elementos vinculados con el hecho.

En ese domicilio reside Germán Ocampo, de 32 años, acusado de golpear con sus puños a su expareja, de 45. En la denuncia también figura amenazas de muerte con cuchillo y el robo de elementos personales. El domingo la hija de la damnificada había hecho pública la denuncia, viralizándose en redes sociales.

Viralizó el caso de violencia de género hacia su mamá y logró la detención del agresor

La caratula de la causa es “lesiones agravadas por el vínculo y amenazas agravadas”. El allanamiento, en tanto, fue ordenado por el Juzgado de Garantías número 3.

La violencia de género es una problemática que afecta a miles de mujeres en todo el mundo. Detrás de las cifras y denuncias, hay historias de dolor, miedo y lucha. Paula Garretón es una de esas víctimas que, con valentía, decidió contar su experiencia en Canal Siete para visibilizar el problema y evitar que otras mujeres atraviesen situaciones similares.

Paula describe su relación con su expareja como un vínculo en el que la violencia se fue instalando de manera progresiva. “Él hizo muchas cosas por mí, no era una mala persona, pero cuando se enojaba tenía ira. Me celaba mucho, me hacía escenas de celos y me decía cosas que yo en el momento no entendía, porque yo no soy celosa”, relata.

El control y la agresividad se intensificaron con el tiempo. Paula recuerda un episodio en el que su expareja la siguió hasta su clase de baile tras un conflicto. “Me desperté de una siesta y tenía un montón de mensajes con insultos. Me siguió hasta mi clase de bachata y yo le dije que iba a hablar con su madre para frenarlo. Cuando fui a la casa a golpear la puerta, me pegó un manotazo”, cuenta.

La situación se tornó más peligrosa cuando su agresor comenzó a amenazarla de muerte. “ Me siguió hasta mis clases y me dijo tres veces que me iba a matar, que me iba a golpear” , recuerda Paula.

La violencia física se agravó en un viaje que compartieron a un camping. “La pasamos bien hasta que él me confesó que seguía en contacto con su ex, que le había prestado plata y que quería que retirara una denuncia contra él. Me enojé, y ahí me agarró del cuello, me levantó y me metió dentro del auto. Mientras manejaba, me tenía agarrada, me insultaba y me golpeaba”, relata entre lágrimas.

Paula describe el horror de ese trayecto. “Me rompía los dientes de los golpes. Sentía cómo tragaba los pedacitos de mis propios dientes. En un momento, no quería que me pegara más, prefería estar muerta porque sabía que en ese auto no podía salir”, confiesa.

El episodio culminó cuando su agresor amenazó con suicidarse si Paula lo denunciaba. “Agarró un cuchillo y me dijo: ‘Si vos no venís a mi casa, yo me mato’. Me hacía gestos con el cuchillo contra su propio cuerpo. Yo estaba aterrada”, explica.

Hoy, Paula busca justicia y espera que su testimonio sirva para que otras mujeres puedan reconocer las señales de violencia y pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. “Sé que nadie puede salvar a nadie, pero todo lo que pasé no puede quedar impune. Aunque me duele, él tiene que pagar por lo que hizo”, concluye.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

Fuente: LaNueva y Canal Siete