Sporting se queda sin goleador. Mauro Sabatini dejará el rojinegro luego del partido con Libertad el próximo fin de semana y seguirá su carrera en el Zulia Fútbol Club de la ciudad de Maracaibo, Venezuela.

El futbolista de 29 años firmará contrato profesional, por lo que Sporting quedaba fuera de la negociación pero, identificado plenamente con el rojinegro, aseguró a La Nueva: “Al firmar contrato profesional, Sporting no entraría en la negociación y no recibiría ningún dinero. Yo, exclusivamente, pedí que de la transacción le quede algo al club, caso contrario no me iba a mover de Punta Alta”.

““Al final Sporting recibirá una parte por mi pase al equipo venezolano. Además, llegamos al acuerdo que, en caso de una futura venta, Sporting se quedará con un 30 por ciento”, agregó.

Mauro jugó 86 partidos con Sporting y convirtió 59 goles, fue campeón en 2018 y 2019. Ejecutó 11 penales y convirtió 10 y nunca fue expulsado.

El Zulia participa solo del torneo local de Venezuela que comenzará en 20 días. Sabatini viajará el próximo 25 de marzo a las 4 de la mañana en un vuelo que hará escala en Panamá y luego arribará a Maracaibo.