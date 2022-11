Primaria 4 cumplió “100 años creando historias, transformando futuros”

El acto protocolar y muy emotivo, fue este miércoles 9 de noviembre y duró casi 2 horas con presencia de autoridades de educación, de la Municipalidad de Coronel Rosales, autoridades Militares, ex alumnos, ex docentes, ex directivos, alumnos, maestros, entre otros. El establecimiento educativo se ubica en Roca esquina Quintana.