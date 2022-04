Este domingo 3 abril se llevará a cabo a las 16 hs desde la rotonda de acceso a la localidad de Pehuen Co, una marcha, debido al femicidio que aconteció el 27 de marzo. La convocatoria la lleva adelante la agrupación “Sororas Pehuen Co”.

Bajo el lema “Paren de matarnos”, los autoconvocados manifestaron que, “debido al femicidio de una residente de nuestra localidad, nos vemos en la necesidad de salir a la calles y visibilizar el dolor de toda una comunidad. Está vez despedimos a Verónica, quien padeció violencia de género física e institucional y finalmente no tuvo acceso a un derecho tan fundamental como es el acceso a la salud. A nuestra vecina la mató su femicida y también la mató el Estado ”.

“Es por ella, y por todas las que todavía estamos vivas, por nuestras hijas, amigas, hermanas, por TU hija, tu amiga, tu hermana que este domingo marchamos, para entender que no existen los casos aislados cuando se trata de violencia de género, y que si no nos proponemos un verdadero cambio, esto no se va a terminar”, finalizaron.