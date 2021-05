El presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Santiago Maidana, respondió a los dichos de sus pares de Bien Común en relación a la compra de un vehículo 0km por parte del Municipio.

Desde el partido vecinal acusaron al Deparmento Ejecutivo de “gastos como el del vehículo de más de dos millones y medio de pesos que el Intendente compró casualmente en medio del conflicto con los empleados municipales”.

Santiago Maidana respondió a esos dichos y aclaró: “Es importante que la comunidad sepa que el vehículo que adquirió el Municipio fue comprado con dinero que renunció a cobrar el Intendente Uset de su sueldo”

El edil especificó que esto se debió a que el Intendente “renunció al reajuste de su salario y al reajuste de su antigüedad, quedando en las arcas del Municipio un monto de $2.543.651″.

“El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires lo observó para que cobre ese dinero que corresponde a la liquidación actualizada. Así y todo, nuestro Intendente respondió al Tribunal mediante nota manifestando que no cobraría ese dinero y de ser necesario se haría cargo de afrontar una multa por ello”, contó el concejal oficialista.

El vehículo adquirido fue destinado a conducción superior y se utiliza para viajes oficiales del Jefe Comunal. El vehículo anterior, modelo 98, “quedó fuera de servicio por el normal uso del mismo durante tantos años”, dijo.

“El Intendente comenzó a trasladarse y viajar para gestionar en su auto particular. Cabe destacar que, al no ser auto oficial no puede trasladar a personal municipal que lo conduzca, lo que genera muchos inconvenientes fundamentalmente en aquellos viajes que se dan solo por el día”, agregó.

“Este vehículo que se adquirió con la diferencia salarial a la que Uset renunció y seguirá perteneciendo al Municipio cuando él deje su cargo. Todo esto se puede comprobar y consta en el expediente. Si desde la oposición no lo manifiestan así le están mintiendo a los vecinos”, concluyó Maidana.

