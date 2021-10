El sábado desde las 16 se resuelve la fase regular del torneo “Rubén Felipe Nieto” de la Liga del Sur, los equipos de Punta Alta, con diferentes objetivos, buscarán tener algo para festejar cuando caiga la tarde.

En nuestra ciudad Rosario Puerto Belgrano juega su última carta cuando reciba a Huracán, el puntero del campeonato que no pudo asegurar el N°1 por los incidentes del último fin de semana que derivaron en la suspensión del partido ante Bella Vista, lo que provocó se le diera el partido por perdido a ambos equipos.

Este no es un detalle menor, porque el “Globo” debe ganar para quedarse con el primer lugar y no se alcanzado por nadie, y si Rosario no gana, desciende. Para los de Fernández Badiola no hay margen de error.

El destino de Rosario está atado a lo que Sporting haga cuando visite a Villa Mitre. El rojinegro debe ganar para clasificar entre los cuatro primeros, si lo hace hará que su rival de toda la vida pueda salvarse del descenso.

Si el equipo “Sangre y Luto” no obtiene los 3 puntos podría quedarse afuera de la lucha entre los cuatro que jugarán los playoff. Con un triunfo el equipo de Alejandro Sepúlveda podría quedarse con el primer lugar.

En los otros partidos de la fecha Bella Vista recibirá a Tiro Federal en cancha de La Armonía, los “Gallegos” no tienen chances de entrar entre los 4 de arriba, mientras que Tiro Federal de la mano de Fabián Tuya tuvo una gran remontada y hoy cierra la lista de clasificados, por lo que un triunfo lo pone en la etapa decisiva del campeonato.

Finalmente Liniers recibirá a Olimpo. El “Chivo” tiene alguna chance de clasificar entre los 4, para esto debe ganar y esperar otros resultados. Olimpo es escolta de Huracán, está prácticamente clasificado para los playoff y tiene chances de quedarse con el “1″ para esto debe ganar y esperar que el “Globo” caiga ante Rosario.

La fecha completa

Rosario – Huracán

Villa Mitre – Sporting

Liniers – Olimpo

Bella Vista – Tiro Federal (en La Armonía)