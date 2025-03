“Desde primera hora el Gobierno Nacional analizó y actuó para ayudar a Bahía y Punta Alta”

La catástrofe que en las últimas horas castigó a Punta Alta y Bahía Blanca requirió de la intervención de diferente estamentos del Estado. A las tareas realizadas por el Municipio, instituciones locales y colaboraciones privadas, se sumó la intervención de la Armada Argentina.

Quien se mostró muy activa desde las redes sociales con información fue la diputada rosaleña Abigail Gómez, quien compartió las gestiones que se llevaban adelante con desde el gobierno nacional.

Consultada por este medio la legisladora expresó: “Desde la primera hora los Ministerios de Seguridad y Defensa de la Nación estuvieron analizando la situación de Bahía y Punta Alta para luego realizar los operativos correspondientes”.

Abigail Gómez.

La legisladora agregó: “Ante las mentiras que escuché del Intendente, sobre no haber recibido ayuda ni haber tenido contacto por parte de la Nación, inmediatamente me comuniqué con los Ministerios Nacionales quienes me afirmaron y confirmaron que se encontraban trabajando para la región y lo que estaban enviando”.

Gómez además aseveró: “Tanta fue la importancia que le dieron que los tuvimos aquí recorriendo las peores zonas”.

Finalmente, la diputada dijo que la presencia del Estado Nacional “va a estar constantemente durante estos días trabajando y poniendo todo a disposición para la región, espero que nuestro Intendente en esta tragedia deje la ideología de lado y se sume al pedido de ayuda que está realizando el intendente bahiense Federico Susbielles.