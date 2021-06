El próximo sábado 12 y domingo 13 de junio se llevará a cabo en todo el país, la colecta anual de Cáritas bajo el lema, “En tiempos difíciles compartamos más”.

El arzobispo de Bahía Blanca, monseñor Carlos Aspiroz Costa aseguró que “ayudar a que crezca la dignidad del otro, hace crecer también la de uno y llamó a la comunidad a compartir más en estos tiempos difíciles”.

Por segundo año consecutivo, se basará la estrategia de recepción de alimentos no perecederos y recolección de fondos, en puntos estratégicos distribuidos en Coronel Rosales, como así también en las redes sociales y plataformas digitales de donación, de manera de equilibrar el tradicional formato presencial, afectado por las restricciones a la circulación producto de la pandemia de Covid-19.

¿Cómo colaborar con la Colecta Anual de Cáritas?

En los puntos de recepción se recibirán únicamente por disposición sanitaria, alimentos no perecederos y Fondos (no se aceptarán por estos dos días ningún otro tipo de donación, pero si podrán llevarlo durante la semana a cada sede en sus horarios de atención). NO SE REALIZARÁ la modalidad “puerta a puerta”.

Puntos de recolección el sábado 12 de Junio

De 10 a 13 hs

- Sede Cáritas Cristo Rey (9 de Julio 1297)

- Parroquia Cristo Rey (San Martín 1284)

- 5 Esquinas Monumento a Güemes (9 De Julio y Jujuy)

- Cooperativa Obrera (Sáenz Peña y Rivadavia)

- Distribuidora Urquiza (Uriburu y Patagones)

- Escuela 9 (Estrada y Pellegrini)

- Capilla Santa María Reina (Chubut y Neuquén)

- Polideportivo La Nueva Bahía Blanca

- Escuela Primaria 10 (Salta 472)

- Plaza Barrio Ate III

- Buenos Aires y Los Andes

- Mendoza 545

- Ate VII (Casa 162 Calle Balcarce)

De 11 a 14 hs

- Córdoba y Belgrano

- Belgrano y Tucumán

- Escuela Nº 14

- Alvear y Tucumán

- Frente al Templo Saavedra - entre Alem y Alvear

- España y Alem

- Alvear y Libertad

- Plaza (Barrio ATE V)

- Corrientes y Libertad

- Saavedra y José Ingenieros

- Plaza MORENO

- Escuela Nº11

HORARIOS VARIADOS

De 10 a 13 hs

- SAN PABLO sede de Caritas (12 de Mayo 570)

- VIRGEN NIÑA (25 de Mayo e Islas Orcadas)

- Paso y Puerto Madryn

- Paso e Islas Orcadas

- Roca y Puerto Madryn (vereda Cooperativa Obrera)

De 11 a 14 hs

- ESTRELLA DEL MAR ( Villa del Mar)

- SUPERMERCADO PATAGONES (entre Espora y Murature)

De 10 a 13 hs

- Parroquia MARÍA AUXILIADORA (Rivadavia al 500)

- Sede Caritas (Paso 835)

-Capilla San Juan Evangelista y Soc. de Fomento de Albatros V

- Jardín de Infantes Estrada (Roca al 600)

- Brown y Alberdi (Cooperativa Obrera)

- Entrada a Base Naval puesto Cooperativa (Irigoyen y Colón)

- Boulevard Monumento a las Provincias, sobre Pellegrini

- Semáforos Céntricos alcancías.

10 hs

- CARITAS VILLA ARIAS (Panamá 500)

- Frente la capilla (José Hernández al 500)

- Miguel Cané y Nicaragua

- Nicaragua y José Hernández

- Nicaragua y Obligado

- Obligado y Panamá

- Miguel Cané al 400

- Barrio PAGO CHICO

Puntos de recolección Domingo 13 de Junio

- NUESTRA SEÑORA DE SAN NICOLAS de 10 a 12 hs - 16 a 18 hs