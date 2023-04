Sergio Berni se cruzó al aire con los colectiveros que lo agredieron: “No hice la denuncia porque entiendo la situación”

La muerte de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 asesinado de un tiro en el pecho el pasado lunes en La Matanza, generó indignación de sus compañeros, quienes cortaron la General Paz para reclamar Justicia, pero todo terminó en escándalo cuando vieron al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y terminaron golpeándolo.

Así agredieron a Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, en la protesta por el colectivero asesinado. (Foto: Maxi Failla / Clarín)

Este martes, en una entrevista para el programa de Eduardo Feimann, “Alguien tiene que decirlo” (Radio Mitre), el funcionario se cruzó al aire con los dos colectiveros que lo agredieron y mantuvieron un diálogo cordial. “No hice la denuncia porque entiendo la situación”, dijo.

Jorge Galiano (49), de remera azul y con un tatuaje en el brazo derecho, fue el hombre que golpeó a Berni en el rostro, en una imagen que recorrió el mundo. Él fue el primero en hablar.

“Le quiero pedir de corazón mil disculpas, estoy a disposición de lo que usted o la Justicia necesiten, en ningún momento me voy a esconder, yo le pido disculpas en nombre mío, de mi familia y de mis compañeros de trabajo”, dijo el colectivero.

Así agredieron a Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, en la protesta por el colectivero asesinado. (Foto: Maxi Failla / Clarín)

Y continuó: “Quiero que todo el mundo sepa que estas cosas no puedan volver a pasar, y no van a volver a pasar. Yo quiero un país tranquilo, que mis hijos puedan caminar por la calle en paz. Quiero extender mi mano y pedir disculpas”.

Berni devolvió: “Les agradezco a los compañeros trabajadores por este acto sincero. Nunca hice la denuncia porque entiendo la situación”.

“Cada vez que matan a un bonaerense, siento la obligación yo de disculparme ante los 17 millones de vecinos que nos confían el trabajo todos los días en una provincia que lamentablemente matan a dos personas todas las noches”, siguió.

Luego intervino Jorge Zerda (32), otro de los choferes que lo golpeó. “Yo también me pongo en la posición del ministro. El sistema de violencia cambió un montón y fue un momento de euforia. Me sumé al tumulto y quedé mal. No somos violentos. Sinceramente, ministro, le pido disculpas”, dijo.

“Nunca voy a esconderme atrás de los escritorios ni voy a gobernar por Twitter”, concluyó Berni.

Cómo fue el crimen de Daniel Barrientos

El hecho se produjo en la madrugada del 3 de abril en la localidad de Virrey del Pino, en el kilómetro 41 de la Ruta 3, cuando Daniel Barrientos, de 65 años y próximo a jubilarse, fue sorprendido por delincuentes que intentaron robar en la unidad y se enfrentaron con un policía. Se trataba de la línea 620, de la empresa Nueva Idea, que se encontraba circulando por la calle Bernardino Escribano y Cullen, en el barrio Vernazza.

Daniel Barrientos, el chofer asesinado en La Matanza. (Web)

La investigación para esclarecer el hecho está en manos de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza con el fiscal Gastón Dupláa y la Policía Bonaerense.