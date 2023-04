Pese a la negativa de Sergio Berni, desde la cartera de Justicia bonaerense se investigará a sus agresores

El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, presentó una denuncia con el objetivo de que se investigue la agresión perpetrada en contra de su par de Seguridad, Sergio Berni.

Berni se había encargado de subrayar que “no habría denuncia” por la agresión de los colectiveros, en el marco de las protestas por el crimen del chofer Daniel Barrientos en Virrey del Pino. No obstante, este martes se dio a conocer que el Gobierno de Axel Kicillof denunció la agresión en la Justicia federal.

Julio Alak denunció el ataque a Berni. (DyN / Archivo)

“El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, formuló a primera hora de esta martes una presentación ante la justicia nacional para que se esclarezcan los hechos que tuvieron como víctima al Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni”, señalaron fuentes oficiales.

Para Alak, los hechos sufridos por Berni configuran los “delitos de atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública”.

El ministro de Justicia señaló que Berni no quiso denunciar el ataque de manera personal, pero “la gravedad institucional de lo sucedido justifica la intervención de la justicia con miras a su esclarecimiento”, destacó.

“Un golpe más no hace mella, no los voy a denunciar. Uno muere de pie y no arrodillado”, dijo este lunes Berni al salir de ser atendido en el Hospital Churruca.

De quién es la otra denuncia y por qué apunta a Patricia Bullrich

La abogada Valeria Carreras, quien defendió a familiares del ARA San Juan, entre otros casos, se presentó en Comodoro Py y afirmó que las agresiones a Berni obedecen “a un plan de acción sincronizado”.

La denuncia quedó radicada en el juzgado federal 9, que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti y tendrá como fiscal a Guillermo Marijuán.

En resumen, apunta a quienes participaron de “los hechos violentísimos perpetrados contra el Ministro de Seguridad de la Provincia”, según surge del escrito al que accedió la agencia oficial Télam.

Valeria Carreras, la otra denunciante por la agresión a Berni.

Carreras reclamó que “se investigue a los autores materiales e intelectuales de los actos de violencia acaecidos”.

“El accionar de los atacantes queda expuesto en los sendos videos de distintos canales televisivos. De dichas imágenes surge a las claras que no fue ‘espontánea’ sino coordinada la acción de emboscada y ataque, mientras se exaltaba a los presentes”, dice el texto de la abogada. Asimismo, solicitó que se investigue si existe vínculo entre los agresores y la presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Solicito sea investigado, por sospechar con alto grado de certeza, que no fue un accionar espontáneo, ni nacido del dolor de haber perdido un compañero de trabajo en un hecho de inseguridad, sino que obedece a un plan de acción sincronizado”, subrayo la letrada.

“La organización de los atacantes, autores materiales de los golpes y la arenga que incitó a la violencia serían del espacio político liderado por la Patricia Bullrich, que con fecha 17-3-2023 concurrió a una línea de colectivo, subiendo mensaje sobre ‘reclamo de choferes respecto a la seguridad’ y video con personas que coincidirían con los atacantes de ayer”, detalló Carreras en su presentación.