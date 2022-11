En una cervecería de Pilar, un grupo de amigos vio escrito en el ticket un insulto homofóbico por su pedido

Un grupo de amigos decidió celebrar un cumpleaños en un bar de Pilar, provincia de Buenos Aires, y cuando recibieron la cuenta por lo gastado, notaron un detalle que los indignó por su connotación discriminatoria.

El ticket de la cervecería. Foto: Pilar a Diario

La reunión la realizaron en una cervecería. Al recibir el ticket, percibieron que al lado de uno de los pedidos estaba escrita un insulto homofóbico. Por lo cual, optaron por hacer la denuncia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El insulto que debieron tolerar en el bar de Pilar

El grupo de amigos se sorprendió negativamente cuando al recibir el ticket por su consumo, leyeron al lado del ítem “1 limonada sin jengibre y menta” escrita entre paréntesis la palabra “puto”.

El episodio tuvo lugar en la cervecería Pope, situada en el kilómetro 40,5 de la Panamericana, en la localidad de Del Viso, partido de Pilar.

Los dos chicos y las tres chicas, reaccionaron negativamente a este agravio. “Me dio mucha bronca cuando nos dimos cuenta, pero mis amigos no me dejaron hacer nada en ese momento porque no querían que se arme un escándalo y que se arruine mi cumpleaños”, indicó Jennifer, una de las chicas del grupo.

“Comimos y nos fuimos enseguida”, agregó. Pero sí se percataron de fotografiar el ticket a modo de prueba.

La palabra "puto" escrita en el ticket. Foto: Pilar a Diario

Por tales motivos, la propia Jennifer afirmó que ya hicieron la denuncia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: “Yo quiero que pidan disculpas públicas y que esta persona no esté atendiendo al público si tiene un problema con gente que tiene una orientación sexual distinta a la de él”.

Además, aclaró que intentaron comunicarse con los responsables del local en varias oportunidades, a través de redes sociales, pero no tuvieron éxito para recibir una respuesta.