El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, confirmó que la provincia de Buenos Aires comenzará a exigir el pase sanitario para los viajes en micros de mediana y larga distancia.

El anuncio aún no se ha efectuado oficialmente, pero la provincia de Buenos Aires comenzará a exigir el pase sanitario para los viajes de media y larga distancia. Foto: Micro larga distancia

Este pase sanitario implica que los pasajeros para poder abordar los micros deberán estar vacunados con dos dosis contra el coronavirus.

“Los pasajes de media y larga distancia son nominales, y al momento de comprarlos se debe acreditar el pase sanitario, solo así se le expende el boleto”, explicó D’Onofrio en diálogo con C5N.

Y asimismo, detalló que las condiciones son las óptimas para que este pase sanitario también se aplique en los transportes de corta distancia, pero que eso “es una decisión del ministro” de Salud de la Provincia, al mando de Nicolás Kreplak.

Finalmente, el ministro de Transporte bonaerense mencionó que la medida será anunciada por el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof y que “ya tiene el dictamen de los dos ministerios y en poco tiempo seguro lo va a implementar”.

La dificultad de trasladarse para los no vacunados contra el COVID-19

En este sentido, D’Onofrio también se refirió al tema: “Respetamos a quienes decidan no vacunarse, pero esos casos tienen consecuencia, ya que en lugares de concentración o cerrados no podrán asistir quienes no cuenten con el plan de vacunación”.

Ante las nuevas medidas que se implementarán, las personas que no cuenten con el esquema de inoculación completo en Provincia, verán truncadas sus posibilidades de abordar micros de media y larga distancia.

Respecto de la vacunación, en provincia de Buenos Aires el 95% ya cuenta con la primera dosis y el 83% con las dos.

Cómo se consigue el pase sanitario

Cabe recordar que el pase sanitario ya rige en Provincia desde el pasado 21 de diciembre. Y se lo puede hallar en aplicaciones de teléfonos celulares como Vacunate.pba o Mi Argentina.

También se puede utilizar el cartón de vacunación, como a su vez la tarjeta plástica que estuvo entregando el Ministerio de Salud a quienes ya se fueron a vacunar.

La obligatoriedad del uso del pase sanitario en provincia de Buenos Aires rige para los mayores de 13 años y que deseen asistir a actividades que se consideren de “riesgo epidemiológico”. También para aquellos que quieran realizar trámites de forma presencial.

En Provincia el pase sanitario ya rige desde el pasado 21 de diciembre y a nivel nacional desde el 1 de enero. Foto: Web

En lo que respecta a nivel nacional, el pase sanitario quedó establecido a partir del 1 de enero de 2022, para adolescentes y adultos, que deseen asistir a “locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre”.