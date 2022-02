Buscan garantizar el acceso a establecimientos a los que hayan elegido no vacunarse

Se trata de un proyecto de resolución que presentó el bloque Juntos en el Concejo Deliberante. Esta iniciativa se basa en que las personas que eligieron libremente no vacunarse de acuerdo a lo que establecen las normas o bien, no se vacunaron por prescripción médica, no contarán con el Pase Sanitario.